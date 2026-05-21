Ferrol busca con la Cámara talento sénior para cubrir más de 250 empleos de manera inmediata

La feria se celebró en el Auditorio durante toda la mañana de este jueves Jorge Meis

La búsqueda de un nuevo empleo en el mismo sector, en otra actividad diferente o, incluso, en un régimen de cotización distinto forman parte de la casuística de las más de 300 personas que este jueves participaron en el séptimo Encuentro 45+ organizado por la Cámara de Comercio de A Coruña en el Auditorio de Ferrol.

Como sucedió el año pasado, antes de que se formalizase el desembarco del ente cameral herculino en la ciudad naval, las 45 empresas que participaron ofrecieron 253 empleos en los sectores más diversos, desde la industria y la construcción hasta el comercio en las cadenas de distribución o en el ámbito de los cuidados. “O obxectivo da feira”, explicó el director general de la Cámara, Manuel Galdo, “é casar oferta e demanda; dunha parte, hai moitas persoas de máis de 45 anos que están en busca activa de emprego –o 60% das persoas paradas teñen máis desa idade–, e, pola outra, temos empresas que nos din que teñen problemas para cubrir as vacantes. O que pretende este encontro é axudar a resolver esas carencias”.

En esta ocasión las firmas participantes abrieron el Auditorio con más de 250 ofertas. No se cubrirán en su totalidad, pero Galdo subrayó que las experiencias anteriores indican que “nas semanas seguintes, entre un 12 e un 15% da xente que participa na feira está empregada ou en proceso de integración nalgunha destas empresas”. En ese sentido, el director de la Cámara apuntó que “ao pouco de abrir as portas da feira, o persoal de Intaf xa nos dixo que acababa de contratar un mecánico”.

Galdo puso en valor el trabajo de la Cámara de Comercio en los últimos meses. En primer lugar, en su papel de “filtro”, pues “é o persoal que temos o que vai orientando aos participantes cara a onde debe dirixirse en función do seu currículo e do que busca”. Además, también estuvo presente el Polo de Emprendemento de Ferrol, una iniciativa de la Consellería de Traballo que desde hace unos meses presta sus servicios en el edificio del ente cameral, en la calle María. “Trátase dun asesoramento continuo, incluíndo a elaboración de plans de empresa, buscando financiamento a través dun convenio que temos con MicroBank –somos a Cámara de España que máis microcréditos concedemos, con 2,5 millóns de euros–, un Punto de Atención ao Emprendedor que facilita os trámites para, por exemplo, constituír unha sociedade mercantil e, ademais, un viveiro de empresas en Carballo que permite empezar unha actividad e a uns prezos moi asequibles”.

Un año en Ferrol

Hace menos de un año –el decreto de absorción de la antigua Cámara de Ferrol se publicó en julio pero la sede no abrió hasta septiembre– que las instalaciones de la calle María abrieron sus puertas, un periodo todavía breve para el ente pero que está en pleno funcionamiento y con expectativas de crecimiento. “Chegamos a Ferrol”, subrayó Galdo, “para facer o que sabemos facer; vimos con humildade e con ambición, e imos ser moi activos en formación, en integración laboral, en prestación de servizos, en internacional... Non hai que esquecer que agora mesmo hai empresas da zona de Ferrol que están en China nunha misión comercial nosa. A dixitalización e o emprendemento son tamén aspectos nos que imos ser moi activos”.

A experiencia dinos que entre o 12 e o 15% da xente que participa atopará aquí un emprego” Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de A Coruña organiza iniciativas en diversos sectores y también para perfiles muy concretos, también en edad. En este caso se dirige a mayores de 45 años, una población “máis vulnerable porque hai xente que traballou nunha empresa toda a súa vida e de golpe pode verse no paro e non sabe como buscar un novo emprego, pero por outra parte é un sector da poboación cunhas características moi valiosas, como a capacidade de esforzo, xente que quere e ten necesidade de traballar, e tamén cunha experiencia e moitas veces cunha capacidade de adaptación maior ca a xente nova. Como sociedade, non podemos desaproveitar o potencial económico e social que ten a poboación de máis de 45 anos”.

En la inauguración estuvo presente también el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, que recordó las cifras de cotizantes a la Seguridad Social, las más altas de la última década y media, por encima de 20.000 personas. “Estamos a vivir un momento ilusionante e cheo de oportunidades para a cidade, que segue baixando as cifras de desempregados e que gaña habitantes e afiliados á Seguridade Social”.

En esa línea, el regidor quiso poner en valor el potencial laboral de las personas mayores de 45 años que, sin embargo, lamentó, “enfróntase moitas veces a barreiras como prexuízos pola idade ou a errónea crenza de falta de adaptación ás novas tecnoloxías”. Precisamente contra esos obstáculos se rebelan iniciativas como la de la Cámara, “poñendo os medios necesarios para que as máis de 300 persoas inscritas poidan participar en obradoiros e realizar entrevistas que poden desembocar nun posto de traballo”.