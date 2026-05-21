El Puerto invierte medio millón en sustituir la cubierta y la carpintería exterior de su sede

Fachada de la sede de la Autoridad Portuaria cuando se pintó, hace tres años | Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao comenzará este año las obras de mejora de su sede principal, con dos actuaciones que en un futuro, tal como figura en el plan de inversiones de 2030, se completarán con la reforma integral del inmueble que hasta la rehabilitación del antiguo edificio de Comandancia, justo al lado, acogía prácticamente todos los servicios administrativos y técnicos del organismo que preside Francisco Barea.

La primera intervención afecta a la totalidad de la carpintería exterior. El plazo para la presentación de ofertas finalizó el pasado martes y los servicios técnicos trabajan ahora en su evaluación. El importe máximo de este contrato supera los 280.000 euros y tiene un plazo de ejecución de dos meses. La actuación tiene un doble objetivo. Por una parte, de tipo funcional, pues con ella se espera mejorar la eficiencia energética y el aislamiento interior, de modo que se produzca un ahorro en este sentido y se mejore la calificación del propio inmueble. Por el otro, se trata de implementar una solución de carácter estético, pues se unificará la imagen con el edificio de Comandancia. Para conseguirlo, se sustituirán las actuales ventanas y puertas de aluminio –cerca de 70– por unas nuevas de madera de iguales características técnicas que las del inmueble colindante. En concreto, se colocarán elementos de madera laminada de castaño con triple acristalamiento.

La cubierta centrará la segunda obra, cuyo plazo de ejecución duplica al de la sustitución de las carpinterías: cuatro meses. En este caso, la intervención tendrá un coste aproximado de 379.000 euros, impuestos incluidos, aunque la cantidad final se afinará una vez seleccionada la propuesta más satisfactoria.

De todos modos, la obra incidirá, al igual que la primera, en la mejora de la eficiencia energética y en una imagen coherente con el entorno. Así, se cambiará la cubierta de teja actual por una de zinc, abriendo además varios puntos de luz de forma análoga a la empleada en el edificio de Comandancia, unificando así el aspecto de ambos edificios.

De esta manera, el Puerto espera erradicar los problemas de humedades de los últimos tiempos, que han derivado incluso en alguna inundación, debido a que la red de canalones y bajantes en la actualidad está integrado en la fachada.