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Ferrol

El PSOE incide en la baja ejecución de las inversiones en el primer trimestre, “o 0,76%”

Rafael Fernández Beceiro asegura que "non é un problema de recursos, senón de falta de xestión"

Redacción
21/05/2026 13:20
Pleno
Fernández Beceiro, durante un pleno
Jorge Meis
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El concejal del PSOE Rafael Fernández Beceiro volvió a criticar este miércoles la “baixa execución dos investimentos” del gobierno local, esgrimiendo datos del primer trimestre, en el que apenas se ha ejecutado un 0,76% de los más de 68 millones previstos en los presupuestos de este año en este capítulo.

La conclusión, dijo, es “demoledora”. “Estamos falando de que, de cada cen euros que o goberno municipal anuncia para mellorar Ferrol, apenas executa 76 céntimos. Isto non é unha cuestión de cartos: é unha cuestión de falta de traballo”, aseguró Fernández Beceiro.

Para el PSOE, el ejecutivo local “non pode escudarse en escusas administrativas”, y recordó que “ten maioría absoluta, máis asesores, máis estrutura e máis recursos ca nunca”, por lo que “non se trata dun problema de falta de medios, senón de que non están a traballar ao ritmo que necesita a cidade”.

El edil hizo hincapié en que el dato empeora la ejecución del mismo periodo de 2025, en el que estaba en el 4,76%, y se extrapola al resto de capítulos del presupuesto, como el gasto general, en el que la ejecución se sitúa en el 8%, por el 14% de enero a marzo del ejercicio pasado.

“Ferrol non necesita máis propaganda nin máis anuncios”, denunció Fernández Beceiro, “senón un goberno que traballe, porque gobernar non é prometer; é cumprir”. 

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