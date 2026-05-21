El Concello inicia el tratamiento contra la plaga del picudo rojo en veintiséis palmeras de la ciudad

Tratamiento contra el picudo rojo en una de las palmeras del Cantón Concello de Ferrol

Los operarios de la empresa que presta el servicio de mantenimiento de zonas verdes procedieron durante el pasado fin de semana a realizar la primera parte del tratamiento contra el picudo rojo, principal amenaza de las palmeras que está detrás de la muerte de muchos de estos ejemplares en toda la comarca.

Según explicó la Concejalía de Servizos que dirige José Tomé, la intervención se extendió a veintiséis ejemplares de Phoenix canariensis que hay en diferentes puntos de la ciudad y cuyo cuidado le corresponde al Concello: en las plazas de Amboage, Sevilla y Ultramar, en el paseo marítimo de A Malata, en el parque de A Graña, así como en el Cantón de Molíns, en las Angustias y en las calles Coruña y Vilarrube.

El tratamiento primaveral contra el picudo permitirá, señaló Tomé, “garantir a conservación das especies arbóreas da cidade e preservar a imaxe e valor das zonas verdes urbanas”.

En concreto, en esta primera fase de los trabajos se ejecutaron dos trabajos; por un lado, la endoterapia, es decir, la inyección en el estípite de cada palmera y, por otra parte, la aplicación de tratamiento insecticida y fungicida en la corona.

Esta intervención se completará en verano, en concreto en el mes de julio, con el objetivo de reforzar la protección de las palmeras frente al avance de la plaga.