Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Detenido por tráfico de drogas en un punto negro de venta en Ferrol

Portaba un kilo de hachís, dinero en efectivo y una pistola simulada

Redacción
21/05/2026 11:21
La actuación se enmarca en los dispositivos habituales de control en Ferrol y Narón
La actuación se enmarca en los dispositivos habituales de control en Ferrol y Narón
P.N.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a una persona en las inmediaciones de un conocido punto de venta de droga en Ferrol, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Durante un dispositivo de control, los agentes se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso, por lo que procedieron a la identificación de su ocupante y al registro del automóvil. 

En él encontraron ocultos 10 paquetes que contenían cerca de un kilogramo de hachís, dinero en efectivo (dispuesto de forma fraccionada), además de una pistola simulada.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos de control y vigilancia que acomete la Policía Nacional en Ferrol y Narón, con presencia de los agentes en diferentes puntos estratégicos de ambas ciudades para "combatir el consumo, tenencia y tráfico minorista de sustancias estupefacientes".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620