Detenido por tráfico de drogas en un punto negro de venta en Ferrol

La actuación se enmarca en los dispositivos habituales de control en Ferrol y Narón P.N.

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a una persona en las inmediaciones de un conocido punto de venta de droga en Ferrol, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Durante un dispositivo de control, los agentes se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso, por lo que procedieron a la identificación de su ocupante y al registro del automóvil.

En él encontraron ocultos 10 paquetes que contenían cerca de un kilogramo de hachís, dinero en efectivo (dispuesto de forma fraccionada), además de una pistola simulada.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos de control y vigilancia que acomete la Policía Nacional en Ferrol y Narón, con presencia de los agentes en diferentes puntos estratégicos de ambas ciudades para "combatir el consumo, tenencia y tráfico minorista de sustancias estupefacientes".