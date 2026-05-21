Diario de Ferrol

Concierto

Desde Barcelona, pasando por la escena internacional, The Crab Apples actúa en La Room

Este sábado 23 llega a Ferrol un trío de altura que ha participado en festivales como Sonorama Ribera o Primavera Sound, y The Great Escape, Reeperbahn Festival o Waves Vienna

Redacción
21/05/2026 22:51
La banda ha creado un sonido particular entre lo oscuro y lo luminoso
Tras haber girado no solo por España sino también por Reino Unido, Austria y Alemania, la banda The Crab Apples actuará por primera vez en Ferrol este sábado 23, a las 23.15. Las puertas de la sala La Room se abrirán un cuarto de hora antes para ir dando la bienvenida al público, que podrá disfrutar en la ciudad de un proyecto que ha pasado por festivales como Vida, Sonorama Ribera o Primavera Sound, y otros del territorio internacional como The Great Escape, Reeperbahn Festival, Focus Wales o Waves Vienna.

El grupo empezó a registrar sus primeros temas cuando las tres amigas que lo componen todavía iban juntas al instituto. No han detenido el proyecto a lo largo de una década, que les ha bastado para publicar de manera independiente y autogestionada tres álbumes y distintos EPs, en los que no se han cortado experimentando con distintas sonoridades.

Con el pop en el centro, Carla Gimeno (voz), Laia Alsina (guitarra eléctrica) y Laia Martí (bajo), han pasado por otros estilos como el grunge o la electrónica, y en su último trabajo, ‘Un Volantazo’, cumplen lo que ya advertían en el título y se asientan en el indie pop-rock. Este concierto forma parte del programa Girando Por Salas GPS16, con el apoyo del Inaem, y las entradas anticipadas estarán a 10 euros (12 en taquilla).

