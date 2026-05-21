Comienza el lavado de cara del baluarte de San Carlos, en Canido

Comienza la limpieza baluarte de San Carlos Jorge Meis

El presidente de la Asociación Veciñal de Canido, Roberto Taboada, expresó este miércoles su satisfacción por el inicio de los trabajos de limpieza y adecentamiento del baluarte de San Carlos, uno de los fragmentos de la fortificación de la ciudad levantada en el siglo XVIII que todavía se conservan.

El concejal del área de Servizos, José Tomé, hizo hincapié precisamente en que se trata de una actuación demandada “desde hai anos” por los vecinos. De hecho, el propio Taboada recordó que es una reivindicación que se trasladó a los responsables municipales en diversas ocasiones, la última de la mano de otras entidades que trabajan en el barrio, como Ferrolterra Antiga.

Es la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad la que ejecuta los trabajos, que se prolongarán durante varios días, informan fuentes municipales. Las labores empezaron ayer y, destacó Tomé, están supervisadas por la arquitecta municipal “ao tratarse dun ben patrimonial do século XVIII”.

En concreto, los trabajos consisten en la retirada de toda la vegetación herbácea y arbustiva que ha ido proliferando por toda la piedra del muro, sobre todo hierbas, zarzas y toxos, pero se mantendrán, precisó el concejal, especies como los muscos y los líquenes “por formar parte do ecosistema natural” de esta construcción de carácter defensivo que se levantó para proteger la ría y sus alrededores de ataques de naciones enemigas.

Tomé quiso incidir especialmente en que las tareas se están desarrollando “a man e con sumo coidado”, añadió, “para evitar calquera tipo de dano tanto no empedrado da muralla como na argamasa que une as pedras do baluarte”, de gran valor histórico y patrimonial.

La limpieza superficial de este tramo del baluarte de Ferrol era una cuestión pendiente desde hacía años, por lo que el concejal de Servizos cree que no solo va a hacer posible la mejora “da súa propia conservación”, sino también de su imagen y su integración en el entorno.

El baluarte de San Carlos es uno de los tres restos que se conservan del recinto amurallado original, junto con el de San Juan, en Ferrol Vello, que actualmente alberga un parque, y el del Infante, donde se localiza el Archivo Militar del Noroeste.