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Electrónica

Çe.Lía este viernes noche en la Urania, también con la electrónica en vivo de EME-SX y de Nüca

Dos proyectos que se distinguen por producir su música en sesiones en directo pondrán los primeros ritmos

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
21/05/2026 20:47
Aparte de DJ, Çe.Lía es tatuadora e ilustradora
Aparte de DJ, Çe.Lía es tatuadora e ilustradora
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El fin de semana en la sala Urania reinará la electrónica empezando este viernes noche, a partir de las 22.30 horas, con una propuesta singular dentro de este amplio espectro como son los “live” o sesiones en vivo, que caracterizan los proyectos de Nüca y de EME-SX. Vaticinando la “liada”, se pondrá a los controles hasta el cierre Çe.Lía.

Encabezando el cartel se encuentra el talento ferrolano de Nüca, el alter ego de Pablo Sáenz Carballeira (Omadroma, Vale! Gringo o World Rally Boys) con el que el año pasado lanzó un primer LP, ‘Slow Missiles’. El disco incluye como tema adicional ‘Deep Cumbia’, seleccionado como parte de la banda sonora de la internacionalmente multipremiada película ‘L’Histoire de Souleymane’ (Boris Lojkine).

La propuesta que llevará Sáenz a la Urania destaca por un enfoque orgánico, ya que prescinde del ordenador y usa sintetizadores, cajas de ritmos y loops para producir en directo su música, marcada por raíces en el kautrock, postpunk y shoegaze, que se entremezclan con electrónica experimental, IDM, ambient y acidhouse.

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EME-SX (Manuel V.) también destaca por sus creaciones en vivo, en este caso con sonidos más retro futuristas y estética synthwave, que llegan a tocar un sinfín de palos como los del darksynth, synth pop, retrowave, chillwave, city pop, ambient, Electrodark... “A Night in Bangkok” es su nuevo EP, que cuenta con la colaboración de Lefrenk.

La DJ Çe.Lía, aparte de tatuadora (Cordero Cuchillo) e ilustradora (Celia Rules) coronará la noche con sus “atmósferas cálidas y juguetonas”, demostrando su predilección por texturas con personalidad, grooves "rebotones" y su forma de entender la música como persona neurodivergente, que pone las sensaciones por encima de las normas.

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