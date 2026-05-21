‘As Flores dos Mares’ regará Covas el 30 de mayo con vino, música y mercadillo ‘Filispín’

Ambiente el año pasado en el festival ‘Videa Fest’ en Finca dos Mares, en Covas Daniel Alexandre

Si hace un año la Finca dos Mares se convertía en el escenario del ‘Videa Fest’, el próximo 30 de mayo este hotel boutique y restaurante que se ubica en cabo Prior albergará la primera edición de ‘As Flores dos Mares’, una propuesta que se reparte entre gastronomía, música y un mercadillo de diseño de la mano de ‘Filispín PopUp’.

Se trata de una colaboración entre el establecimiento con la Asociación O Camiño comeza no Mar, cuyas entradas, a un precio de 16 euros, se pueden adquirir en esta página web, incluyendo 9 euros en concepto de consumición.

Programa

El menú contará con platos principales a base de churrasco, arroces, pulpo y empanada, mientras que quien lo desee también puede catar gratuitamente en el ‘Túnel do Viño’ cualquiera de las elaboraciones vinícolas de las bodegas participantes, además de cervezas de autor. En cuanto al apartado musical, el festival contará con actuaciones durante todo el día, “con un cartelazo que no te va a dejar parar de bailar”, avanzan.

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Así, comenzarán Malditos Pendejos rompiendo el hielo con su “rock canalla”, dejando paso a Mad Martin Trio y su “high energy rockabilly”. Le seguirán Rebel Music y sus versiones de Bob Marley & The Wailers, MU2 con su tributo a U2 y finalmente La Vepe, una de las DJs de moda que pincha todo lo que gusta en la pista.

‘Market’

Asimismo, habrá exposición de vespas y coches clásicos, además de un ‘market’ que organizan las responsables de ‘Filispín PopUp’, que ya firmaron dos exitosas ediciones de sus eventos en el Parador de Turismo y la Sala Curuxeiras del puerto ferrolano.

Por ahora, las marcas confirmadas para el 30 de mayo en Covas son 15405, Meraki Brand, Marea Sunset, Chavs, Galoa, Siesta&Me, Goiaba, Mocco Experience, The River, Blanca Escrigas, Seaglass Design, Luna Limón, Nómadas, Fresh Galicia y Falso Techo.

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Se trata de creadores y creadoras que apuestan por la sostenibilidad y lo local, pero también de otras propuestas comerciales de decoración e ilustración que se suman a ese espíritu, así como al de darle una nueva vida a piezas antiguas de diseño con gran valor.