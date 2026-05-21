El anticipo del verano llega al mercado de A Magdalena, donde ya triunfa “la fruta para la playa”

Isabel Lama, este miércoles, con la fruta de temporada en su puesto Jorge Meis

Aunque todavía falta un mes para que llegue oficialmente, este adelanto del estío que se está pudiendo disfrutar en Ferrol se empieza a notar también en las fruterías del mercado de A Magdalena, como constataba este miércoles Isabel Lama, al frente de A Estiba da Vella, que se quedó ya sin cerezas a media mañana.

Despachó las ocho cajas que traía para la jornada, con un precio que osciló entre los 7,50 y los 8 euros de las de tamaño estándar y los 11 de las grandes, que “son casi como ciruelas”. Ambas, llegadas desde uno de los rincones con más tradición: el extremeño Valle del Jerte. “Quien las quiera, tiene que venir tempranito porque, si no, vuelan”, advierte la placera.

Confirma que estamos ya en la temporada de frutas de hueso tan suculentas como el albaricoque, el paraguayo, el peladillo o el melocotón, en este caso todos de origen español —Murcia o Valencia— y a unos cinco euros. Pero también de la fresa —ella la tiene gallega, de Abegondo, a 6,50 euros—.

Precios bajando

“Los precios van bajando. Empezaron superaltos, pero ahora ya van cogiendo la tendencia de 2025”, dice. Asimismo, ha hecho acto de presencia la sandía del país, que no tiene nada que ver con la que se vende el resto del año porque “esta ya sabe, está muy buena”. En resumen, “a la gente ya no le apetecen las peras y las manzanas cuando llega el calor, prefieren ya fruta para la playa”, dice Isabel, trasportando a su clientela directamente a la arena y la sombrilla.

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En cuanto a otros géneros, al tomate local aún habrá que esperarlo un mes más, cuando la temperatura complete su madurez, pero sí tienen en A Estiba da Vella la judía, los guisantes o los tirabeques de Ulloa, una legumbre que tendría que ser más popular, tanto por su sabor como por sus propiedades y su versatilidad. También, destaca Isabel, “porque no tiene nada: le quitas el hilito y dos minutos a la plancha con un chorro de aceite es suficiente, o en guiso tradicional”.