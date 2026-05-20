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Ferrol

Últimas entradas para celebrar con La Habitación Roja en Ferrol sus 30 primeros años en la carretera

El teatro Jofre acoge este sábado, a las 20.30 horas, el concierto de la banda valenciana

Redacción
20/05/2026 18:49
Ensayo de La Habitación Roja con la Orquesta de València, una propuesta musical que fusiona el universo indie-rock de la banda valenciana con el sonido sinfónico de la orquesta y que tendrá lugar el 22 de mayo en el Palau de la Música de València
Ensayo de La Habitación Roja con la Orquesta de València para el concierto especial que tendrá lugar el 22 de mayo en el Palau de la Música de València
EFE/Manuel Bruque
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La banda valenciana La Habitación Roja volverá a subirse este sábado al escenario del teatro Jofre, a las 20.30 horas, esta vez para celebrar sus primeros treinta años de una trayectoria musical que comenzó cuando, siendo apenas unos chavales, en 1994, se juntaron en su pueblo, L’Eliana, para hacer música. 

Desde entonces han pasado catorce discos y más de mil conciertos por la península, Europa y América, con la banda sonora de sus más de 250 canciones. El suyo es un camino empedrado por la amistad, la coherencia, la pasión y la independencia que celebran en directo bajo el título de ‘Los mejores años de nuestra vida’, como se llama una de sus canciones más emblemáticas. 

Entradas

Jorge Martí, Pau Roca, Marc Greenwood y José Marco sentirán el cariño del público ferrolano, que ya ha adquirido gran parte de los pases —desde 12 euros— en el propio teatro o a través de la web entradas.ataquilla.com

A principios de año, La Habitación Roja inició esta gira que celebra su 30 aniversario

La Habitación Roja celebra su 30 aniversario con un concierto especial en el teatro Jofre

Más información

Los afortunados repasarán junto a la banda canciones que han formado parte de momentos más o menos felices de varias generaciones, como las crudas ‘Indestructibles’, ‘Ayer’ o ‘Febrero’, además de la vengativa ‘Voy a hacerte recordar’. 

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