Tres de tres éxitos de Pint of Science en Ferrol, donde se unen “birras” y ciencia

La investigadora de la USC Ana Belén Rodríguez Raposo acercó este mismo miércoles al público conceptos matemáticos y de leyes de conservación Martín Barreiro

Por tercer año consecutivo se celebró en Ferrol el festival Pint of Science, un evento internacional en el que, durante tres días simultáneamente, bares de un total de 27 países sirven de escenario para que personas investigadoras acerquen sus conocimientos, de muy distinta índole, a la ciudadanía. Por lo general se trata de ciencia “kilómetro cero”, ya que buena parte de los ponentes son de la zona, trabajan desde diferentes centros que alberga el Campus Industrial de la localidad (de la Universidade da Coruña –UDC–) o se han especializado en temáticas vinculadas a la comarca, lo que probablemente constituya la clave del éxito de esta iniciativa, que este mismo miércoles despidió en el Kiwi una concurrida edición más.

Literalmente, con el nombre de estos encuentros gratuitos se invita al público a tomar una pinta de ciencia escuchando a los ocho relatores participantes, que en esta tercera edición en la ciudad, de las 11 que lleva Pint of Science en España, se respondió al gran interés aumentando el número de personas expertas, en relación a los seis propuestos el año pasado.

Después de haber estrenado esta idea exportada inicialmente de Reino Unido en la cafetería ferrolana Quinze, un local que se cambió por el Kiwi porque “se nos quedó muy pequeño”, explica la coordinadora Carolina Martínez, los escenarios se han mantenido con respecto a la última convocatoria, esta vez empezando los dos primeros días por Cuerda Floja y Monique Coffee. Este marco particular posibilita pedirse algo de beber para acompañar la propuesta, distinguida no solo por elegir un escenario poco habitual para la divulgación, sino también por proporcionar un ambiente distendido, animado con sorteos de regalos y preguntas de ámbito local para poner a prueba la atención de los espectadores.

“Lo que pretende Pint of Science es dar visibilidad a las investigaciones que se hacen en cada ciudad, por eso se llama ciencia de kilómetro cero”, relata Carolina Martínez, dándole así la vuelta a la opacidad que suelen tener de cara a la población y poniendo sobre la mesa las diversas temáticas que se están estudiando muy cerca.

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El principal llamamiento se realiza mediante la oferta de títulos de ponencias inspiradoras, abordadas desde puntos de vista originales y, en algunos casos, con aplicación a la vida diaria. Así, en esta tercera edición en Ferrol se suscitaron preguntas entre el público como la procedencia del pescado que comemos o cómo era el mundo cuando los cocodrilos “dominaban” el continente europeo.

Kilómetro cero

Al ser los propios investigadores los que, en general, se ponen en contacto para compartir sus conocimientos en el festival, se garantiza que las ponencias sean impartidas por profesionales apasionados por su temática y también por la divulgación científica en contextos “con menos solemnidad” que en los que suelen tener la oportunidad de exponerse.

La primera jornada de esta tercera edición en Ferrol arrancó con un Cuerda Floja lleno para escuchar a Pedro Manuel Fernández, que forma parte del Grupo Integrado de Ingeniería –GII– del Campus Industrial de Ferrol, y que disertó acerca de la eólica marina a nivel mundial; así como a Laura Saavedra Lago, actualmente adscrita a la Universidade de Santiago de Compostela –USC–, con una labor investigadora centrada en la matemática aplicada a la industria y desarrollada en la Politécnica de Madrid.

Para no variar, el público también abarrotó Monique Coffee el segundo día, que contó con el protagonismo de María Isabel Borrajo, del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (Citmaga) de la USC; Arantxa Serantes, que estudió Humanidades en el Campus de Ferrol, ahora asociada al Centro Interdisciplinario de Ética, Política y Economía –Ciepe–, y en la cita presentó el tema de la “gamersofía”, y Alejandro Blanco, del Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía (Grica-BIOpast) de la UDC.

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En la charla de este último ponente, especialista en el estudio taxonómico de peces, anfibios y reptiles, que en este Pint of Science se centró en el registro de cocodrilos en Europa hasta su desaparición, se hizo un llamamiento a todas las personas que puedan tener en casa fósiles de la mina de As Pontes, para que contacten con el investigador con el objetivo de fotografiar y analizar estos hallazgos. Tal y como destacó Carolina Martínez, nadie se quedará sin su pieza, pero al comunicarlo se contribuye a una investigación que trata de averiguar la fauna y la flora que habitaba en Galicia hace 30 millones de años.

Este miércoles se celebró el último encuentro en el bar Kiwi, donde presentaron sus investigaciones Ana Belén Rodríguez Raposo, del Grupo de Innovación Docente en Educación Matemática –Gidem-Tesela– de la USC; Lorena Acea López, investigadora del Sergas y profesora en la UDC, y Lucía Santiago Caamaño, también del Grupo Integrado de Ingeniería –GII– del Campus Industrial de Ferrol, que además este 2026 fue elegida como primera directora de la cátedra Avelino Llago, constituida en febrero en la ciudad, por la colaboración universitaria con la firma Gabadi.

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Equipo

La perspectiva de género que se puede constatar en el programa de ponencias, con seis de ocho impartidas por mujeres, se corresponde con un comité organizador local íntegramente femenino, en el que figura como coordinadora de los espacios y de la comunicación Carolina Martínez Rodríguez, que además de implicarse en la gestión cultural de eventos como este es fotógrafa e ingeniera de Sistemas en Navantia.

El equipo también incluye a Laura Vázquez Vázquez, ingeniera industrial que este mismo mes destacó por la presentación de su investigación sobre el curado de composites con corriente eléctrica, realizada desde el laboratorio Proterm del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– del Campus de Ferrol.

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Compartiendo con la anterior la responsabilidad de los ponentes y la financiación, que a nivel local se apoya en el Campus Industrial de Ferrol y la cátedra Cosme Álvarez de los Ríos (fruto de la colaboración de UDC y Navantia), está Isabel Rial Hermida, doctora en tecnología farmacéutica y profesora en la USC.

Merce Pereira Rodríguez, química especializada en la investigación de microfibras textiles, que imparte clase en titulaciones de grado y máster en la ciudad como Xestión Industrial da Moda y Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, suma a sus tareas las de diseño para el festival Pint of Science.

A esto mismo se dedica la encargada de la web, Paloma Bonilla Omil, que está cursando su doctorado entre Ferrol y París, figurando como personal investigador en formación en el Citeni, concretamente en el área de Tecnologías Industriales en el Proterm. Para terminar, la organización local se completa con Laura López Paz, politóloga especializada en comunicación científica y actividades de divulgación en el Citmaga, que lleva las redes sociales del evento.

Coincidiendo en esta tercera edición en Ferrol, Pint of Science España acaba de subir su apuesta incorporando 29 zonas menos pobladas al mapa, en lugar de limitarse a bares en ciudades, entre los se encuentran algunos casos en la provincia de A Coruña como Brión o Boiro. Se trata de un paso más que expone ante el público, independientemente de donde viva, las carreras científicas como un “camino más cercano y posible”, según destaca el coordinador estatal, Carlos Peris Torres.