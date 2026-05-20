Pamen Pieltain | “Con el 'road show' les damos un bofetón de realidad a los jóvenes”

Pamen Pieltain este martes, antes de acceder al Auditorio de Ferrol Jorge Meis

Conscientes de que buena parte de las problemáticas sociales suelen achacarse a una falta de educación o de trabajo en valores en edades tempranas, tanto en las casas como en los centros escolares, que la Semana de la Seguridad Vial del Concello de Ferrol se centre en menores y jóvenes es para la concejala de Movilidad y Seguridad, Pamen Pieltain, una necesidad. Con ello, se pone la semilla de conciencia en un aspecto en el que nos va, literalmente, la vida.

Aunque los adultos también pueden tomar parte de algunas actividades, las citas de estos días están enfocadas a niños y adolescentes...

Lo que queremos es concienciar a chavales que están a punto de sacar el carné, o que lo tienen desde hace poco, de la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Todos hemos sido jóvenes y hemos pensado que por una copa no pasa nada, sobre todo en un país como España, que tenemos esa cultura de tomarnos la caña.

Pero después del ‘road show’ les queda claro que, al volante, lo ideal es cero alcohol...

Esto llevamos unos años haciéndolo y cala superprofundo en el alumnado. Se empieza como una fiesta, con un ambiente superdistendido, muy alegre. Después llega la parte dura, les damos un bofetón de realidad al ver cómo se producen los accidentes de tráfico y empiezan a aparecer delante de ellos los distintos implicados.

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¿Cuál de los testimonios le ha impactado más?

La madre. Y a los chavales también, ahí toman conciencia. Todos nos acordamos de las nuestras, esperando siempre en casa a que volvamos, y esta mujer [Jeanne Picard], la verdad, es una maravilla. Es la delegada de Stop Accidentes en Galicia y lleva muchos años contando su historia, pero a mí todavía se me ponen los pelos de punta.

¿Qué espera que piensen los escolares después del ‘road show’?

Con que unos cuantos salgan con la idea de que la mínima copa, la mínima pastilla que te tomes puede influir tanto en lo que pueda pasarte o puedas provocar, ya sería muy importante.

¿Es Ferrol una ciudad especialmente imprudente al volante?

Es una ciudad segura y sin un flujo de tráfico excesivo. Tenemos pocos accidentes, la mayoría por distracciones como el móvil. En cuanto a los positivos, hacemos muchos controles, y me sigue sorprendiendo que por la mañana hay cantidad de gente que va con cocaína para ir a trabajar.

Otras medidas como el pintado, que vemos aquí en Caranza, también son prevención...

Hemos mejorado la señalización por seguridad dentro de un plan muy ambicioso que seguirá por Ultramar y llegará a toda la ciudad, de la mano de la Policía Local y las entidades vecinales.