Navantia arranca por primera vez dos de los cuatro generadores diésel de la F-111

La 'Bonifaz' está en el muelle 10 de Navantia Jorge Meis

Navantia Ferrol ha puesto en marcha por primera vez dos de los cuatro generadores diésel de la primera fragata F-110, la 'Bonifaz', un hito clave que le permite a la compañía avanzar en el desarrollo de la planta eléctrica del buque tras el encendido de los cuadros eléctricos con alimentación externa.

Con el arranque de los grupos diésel, una acción de varios días de duración que cuenta con la colaboración de la Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras del Arsenal, la primera unidad de la serie F-110 ya es capaz de generar electricidad por sus propios medios, marcando de este modo "un paso clave", señala la compañía naval pública, "hacia su plena operatividad".

La F-111 se encuentra en estos momentos en el muelle 10 de la factoría ferrolana. Será en esta dársena donde continúe el proceso de instalación del resto de equipos y sistemas. Así, Navantia avanza que el próximo paso será el encendido del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) y, después, la puesta en marcha de la turbina de gas. Con esta última acción se completará la instalación y funcionamiento de la propulsión de la 'Bonifaz', a finales del presente año.

Los cuatro generadores diésel se desarrollaron en otra de las instalaciones de Navantia, la Fábrica de Motores de Cartagena. Cada fragata cuenta con cuatro grupos para poder cubrir todas sus necesidades operativas. El modelo de propulsión de la serie F-110 es una combinación de diésel-eléctrica y turbina de gas y permite optar por la navegación solo eléctrica, solo turbina o las dos.

Planificación

El programa de construcción de las F-110 está cumpliendo los plazos fijados en el contrato con el Ministerio de Defensa, incluso adelantándose en los hitos principales, recuerda Navantia. En este sentido, los trabajos de la F-112 continúan en grada y están a punto de completar su estructura, con 27 de los 32 bloques que se ensamblan antes de la botadura (prevista para después del verano) ya en su lugar.

La 'Menéndez de Avilés' (F-113), por su parte, sigue construyéndose en los talleres, con 28 bloques en diferentes fases de fabricación y con el acto de puesta de quilla fijado para las próximas semanas. También en ese plazo (es muy probable que coincidan el mismo día) se prevé el corte de chapa de la cuarta unidad, la 'Luis de Córdova'.