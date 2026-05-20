Marea Negra y Venia se concentran por la pasarela al RETA el día de su debate en el Congreso

Concentración frente al ICA este miércoles Jorge Meis

Marea Negra y el sindicato Venian se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol para reclamar la aprobación definitiva de la proposición de ley que habilite una pasarela al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, como vienen reclamando desde hace más de tres años.

El colectivo, que se suma así al de otras muchas localidades españolas, ha hecho coincidir esta acción con el inicio del debate de la proposición de ley en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. Como se recordará, se trata de una iniciativa del grupo socialista, que es también el autor de una enmienda transaccional. Otros siete grupos políticos en el Congreso han presentado sus ideas.

La portavoz de Marea Negra, Ana Rosa Pena, ha expresado su confianza en que la proposición salga adelante "siempre y cuando se amplíe a todos los abogados, porque, en principio, en el texto inicial quedan excluidos los pasivos y también quienes, habiendo realizado aportaciones a la Mutualidad, lleven más de quince años cotizando en otro régimen, sea en el RETA o en el general. "Lo que pedimos", subrayó, "es que se reconozca cada año cotizado, sea en el régimen que sea, porque no queremos que nadie se quede fuera".

En el caso de que esto no suceda y se mantengan las restricciones, Pena avanzó que "recurriremos a la justicia" porque, explicó, "se estaría vulnerando el principio de igualdad".