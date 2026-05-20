Los callos vuelven a Santa Mariña, que acoge una ‘Feria Rociera’ el próximo domingo

La última cita con los callos fue en 2024 en el interior del pabellón Daniel Alexandre

La comisión de fiestas ha recuperado este año la recordada Festa dos Callos de Santa Mariña, que el próximo domingo 31 de mayo cumplirá su vigésima edición, en una jornada en la que gastronomía, música y vecindad se darán la mano.

Volviendo al emplazamiento original, en la pista y bajo carpa, se despacharán raciones del guiso protagonista a ocho euros, chorizo con pan a cinco, empanada al mismo precio que el anterior bocado, y postres típicos.

Por su parte, el baile comenzará ya en horario de sesión vermú, desde las 14.00 horas, con Nuria Boreal, quien dará paso tres horas después a la sesión de tarde con Zest. Pero antes, este domingo 24, el barrio se prepara para una ‘Gran Feria Rociera’ en el parque Felipe Bouza Mayor con puestos de alimentación, artesanía, segunda mano y antigüedades.

También estará Landeira Pulpeiros y habrá exhibición del Grupo de Baile de Sevillanas de Lola Palenzuela, así como sorteos. A mayores, se premiará, a las 16.00 horas, a quien acuda con el mejor traje rociero, pudiéndose llevar una cena en la brasería O Escudo Tierra y Mar.