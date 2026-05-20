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Sociedad

La Xunta Refuerza  el apoyo a entidades del tercer sector con la convocatoria de ayudas

Martina Aneiros visitó este miércoles el servicio residencial Coral Seoane, de Aspanaes, una de las asociaciones beneficiadas

Redacción
20/05/2026 17:25
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Un momento de la visita al centro asistencial ferrolano
Delegación Territorial
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer el Servizo de Atención Residencial Terapéutica Coral Seoane, de Aspanaes, entidad que resultó beneficiada el año pasado con las subvenciones de la Xunta para programas sociosanitarios. 

En el centro mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta de la entidad, Mercedes Fernández, el director gerente, Daniel Vieitez y la directora del espacio, Araceli Blanco. La asociación recibió en 2025 una prestación de 12.000 euros para su programa de apoyo psicológico para personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

Durante el encuentro, la representante del gobierno autonómico aprovechó para felicitar a la asociación por su labor y también para recordar que el plazo de solicitud permanece abierto hasta el 29 de mayo.

A través de esta vía se pueden subvencionar programas del ámbito de la rehabilitación, fisioterapia, logopedia, cognitivo, de terapia ocupacional o apoyo psicológico destinados a la atención y rehabilitación de los colectivos correspondientes.

Las entidades solo podrán tramitar estas subvenciones para un único programa y la cuantía solicitada no debe ser menor de 4.000 ni superior a los 12.000 euros

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