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Ferrol

Galicia Ártabra entrega este viernes sus premios ‘Ártabros’ a quince entidades y personalidades

La gala, que se celebra en el Jofre, es de entrada libre y gratuita

Redacción
20/05/2026 19:10
Los 'Ártabros' del pasado año se entregaron en Afundación
Los 'Ártabros' del pasado año se entregaron en Afundación
Jorge Meis
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El diario digital Galicia Ártabra entrega este viernes sus premios ‘Ártabros’ en una gala que se celebrará en el teatro Jofre desde las 19.00 horas y cuyas entradas, gratuitas, se pueden retirar en taquilla. 

Entregará galardones a quince entidades y personalidades que han destacado “en beneficio de Ferrolterra”, poniendo la nota musical la AM Virgen del Carmen, Narón Kids, Asociación de Acordeonistas de Cedeira, Santi Santos y las rondallas Añoranzas y Bohemios, con la presentación de Joaquín Enríquez, profesor del Campus. 

La Armada, Airiños de Caranza, la Festa do Pan de Neda y la Feira do Grelo se llevan el de ‘Aniversario’, mientras que María Fidalgo, la Escuela de Música Bellón&Maceiras, Los Limones y el actor Javier Gutiérrez recogerán el de ‘Cultura’. ‘Servicio a la sociedad’ va para el Museo Naval y Aprendizaxe Servizo (UDC), y los de ‘Deporte’ a la peña racinguista Morandeira y el Memorial Adolfo Ros. El del empresario será para Zahara y el de ‘Ferrolanismo’ para el Casino y Amigos del Museo de Ferrol. 

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