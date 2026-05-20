Galicia Ártabra entrega este viernes sus premios ‘Ártabros’ a quince entidades y personalidades

Los 'Ártabros' del pasado año se entregaron en Afundación Jorge Meis

El diario digital Galicia Ártabra entrega este viernes sus premios ‘Ártabros’ en una gala que se celebrará en el teatro Jofre desde las 19.00 horas y cuyas entradas, gratuitas, se pueden retirar en taquilla.

Entregará galardones a quince entidades y personalidades que han destacado “en beneficio de Ferrolterra”, poniendo la nota musical la AM Virgen del Carmen, Narón Kids, Asociación de Acordeonistas de Cedeira, Santi Santos y las rondallas Añoranzas y Bohemios, con la presentación de Joaquín Enríquez, profesor del Campus.

La Armada, Airiños de Caranza, la Festa do Pan de Neda y la Feira do Grelo se llevan el de ‘Aniversario’, mientras que María Fidalgo, la Escuela de Música Bellón&Maceiras, Los Limones y el actor Javier Gutiérrez recogerán el de ‘Cultura’. ‘Servicio a la sociedad’ va para el Museo Naval y Aprendizaxe Servizo (UDC), y los de ‘Deporte’ a la peña racinguista Morandeira y el Memorial Adolfo Ros. El del empresario será para Zahara y el de ‘Ferrolanismo’ para el Casino y Amigos del Museo de Ferrol.