Galicia Ártabra entrega este viernes sus premios ‘Ártabros’ a quince entidades y personalidades
La gala, que se celebra en el Jofre, es de entrada libre y gratuita
El diario digital Galicia Ártabra entrega este viernes sus premios ‘Ártabros’ en una gala que se celebrará en el teatro Jofre desde las 19.00 horas y cuyas entradas, gratuitas, se pueden retirar en taquilla.
Entregará galardones a quince entidades y personalidades que han destacado “en beneficio de Ferrolterra”, poniendo la nota musical la AM Virgen del Carmen, Narón Kids, Asociación de Acordeonistas de Cedeira, Santi Santos y las rondallas Añoranzas y Bohemios, con la presentación de Joaquín Enríquez, profesor del Campus.
La Armada, Airiños de Caranza, la Festa do Pan de Neda y la Feira do Grelo se llevan el de ‘Aniversario’, mientras que María Fidalgo, la Escuela de Música Bellón&Maceiras, Los Limones y el actor Javier Gutiérrez recogerán el de ‘Cultura’. ‘Servicio a la sociedad’ va para el Museo Naval y Aprendizaxe Servizo (UDC), y los de ‘Deporte’ a la peña racinguista Morandeira y el Memorial Adolfo Ros. El del empresario será para Zahara y el de ‘Ferrolanismo’ para el Casino y Amigos del Museo de Ferrol.