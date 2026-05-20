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Ferrol

El viernes acaba el plazo de las pruebas de acceso al Conservatorio de Ferrol

Se ofertan 66 y 53 plazas, en Elemental y Profesional, respectivamente

Redacción
20/05/2026 11:45
Imagen de archivo de una prueba de acceso al Xan Viaño
Imagen de archivo de una prueba de acceso al Xan Viaño
Jorge Meis
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Hasta el viernes 22 se encuentra abierto el plazo de inscripción para poder participar en las pruebas de acceso a las enseñanzas musicales que se imparten el CMUS Xan Viaño de Ferrol

El Conservatorio oferta 66 plazas para el Grado Elemental, así como 53 para 1º de Grado Profesional. Entre las especialidades ofertadas se encuentran instrumentos de viento madera, viento metal, percusión, cuerda frotada, cuerda pulsada, instrumentos de música tradicional y piano. 

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el viernes en la secretaría del centro o a través de la página web del conservatorio. 

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