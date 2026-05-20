El viernes acaba el plazo de las pruebas de acceso al Conservatorio de Ferrol

Imagen de archivo de una prueba de acceso al Xan Viaño Jorge Meis

Hasta el viernes 22 se encuentra abierto el plazo de inscripción para poder participar en las pruebas de acceso a las enseñanzas musicales que se imparten el CMUS Xan Viaño de Ferrol.

El Conservatorio oferta 66 plazas para el Grado Elemental, así como 53 para 1º de Grado Profesional. Entre las especialidades ofertadas se encuentran instrumentos de viento madera, viento metal, percusión, cuerda frotada, cuerda pulsada, instrumentos de música tradicional y piano.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el viernes en la secretaría del centro o a través de la página web del conservatorio.