El CMUS Xan Viaño participa en el proyecto educativo ‘Observa-Acción’

Visita al Conservatorio de los centros que participan en la actividad el pasado mes de abril Cedida

El Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol participa por segundo año consecutivo en el programa ‘Observa-Acción’, una iniciativa impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional destinada a fomentar el aprendizaje compartido entre el profesorado a través de la observación entre iguales y el intercambio de experiencias educativas.

El CMUS Xan Viaño es el único conservatorio de Galicia presente en esta edición del programa, mostrando su compromiso con la innovación pedagógica y con el avance continuo de la práctica docente. El programa Observa-Acción cuenta con diferentes fases y promueve el avance de las prácticas educativas, fortaleciendo la cultura colaborativa entre los centros participantes.

El proyecto en el que participa el centro ferrolano se desarrolla en colaboración con el IES Cacheiras, de Teo; y el IES Isidro Parga, de Carballo, y permite compartir fundamentos, ejemplos y evidencias que muestran el impacto real de este modelo, tanto en la profesionalidad docente como en la calidad de la educación gallega.

Dentro de las actividades programadas en la fase denominada ‘Etapa Acolle’, a finales del pasado mes de abril –día 29–, docentes de los dos institutos visitaron el Conservatorio Xan Viaño . Durante su estancia, tuvieron la oportunidad de asistir a clases, a un concierto didáctico para escolares y también a un recital del profesorado, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de las enseñanzas musicales y el funcionamiento de un conservatorio profesional.

Posteriormente, el día 7 de mayo, profesorado del CMUS Xan Viaño se desplazó al IES Isidro Parga Pondal de Carballo, donde pudieron conocer experiencias relacionadas con el modelo de convivencia e inclusión escolar desarrollado en el centro, con recursos como los ‘patios dinámicos’, en los que se intenta diversificar el tiempo de ocio con talleres diversos (manga, huerta, música...) para que sea un espacio de integración o su propio modelo de mediación escolar, con el que se pretende que la comunidad educativa resuelva sus conflictos de forma dialogada.

Este martes fue el turno de la visita al IES Cacheiras, en el municipio de Teo, donde los profesores se acercaron a iniciativas como el teatro inclusivo, el programa LOVA (La Ópera como Vehículo de Aprendizaxe), el club de debate y otros proyectos educativos innovadores que caracterizan al centro. Con esta participación, el CMUS Xan Viaño reafirma, “a nosa aposta por unha educación aberta, colaborativa e conectada coas boas prácticas educativas desenvolvidas noutros centros galegos”.