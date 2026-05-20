El Banco de Alimentos precisa de nuevos voluntarios

El Banco de Alimentos se encuentra en el polígono de A Gándara, en Ferrol Daniel Alexandre

Los voluntarios del Banco de Alimentos local están inmersos estos días en la campaña del Mayo Solidario, que promueve Gadis dentro de su programa de responsabilidad civil, y que este año alcanza su decimocuarta edición. No obstante, los trabajadores ya están con la vista puesta también en otra gran iniciativa como es la Recogida de Primavera, prevista para los días 5, 6 y 7 de junio.

Con respecto a la iniciativa, que promueve la empresa gallega de alimentación, esta se prolongará hasta el próximo 31 de mayo, desarrollándose en 204 puntos de venta de toda Galicia y Castilla León, y 14 supermercados de la cadena de las localidades de Ferrol, Fene, Narón, As Pontes, Cedeira, Ortigueira y Pontedeume.

Por medio de esta acción se pretende recoger alimentos no perecederos pero también donaciones económicas, que se realizarán al pasar por caja, para prestar asistencia a más de 100.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La acción ha logrado recaudar en sus 13 años de historia casi 1,8 millones de kilos de alimentos y más de 292.000 euros.

Desde el Banco de Alimentos de Ferrol se anima a las personas que quieran colaborar que se pongan en contacto con la organización, que tiene su base en el polígono de A Gándara. “Siempre estamos necesitados de gente que nos ayude en el día a día pero más cuando vienen estas campañas especiales que nos permiten llenar nuestros almacenes para ir tirando el resto del año”, explica Manuel González, el coordinador del espacio.

Con respecto a Recogida de Primavera, del primer fin de semana de junio, Fesbal la ha presentado bajo el lema: ‘Lo damos todo’, animando a la ciudadanía a colaborar con sus donaciones de alimentos y también colaborando como voluntario.

Recuerdan que estas acciones son fundamentales en un país que cuenta con 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y con la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea