Docentes e investigadores internacionales visitan el Campus Industrial de Ferrol

La comitiva durante su visita de este miércoles al Campus Industrial de Ferrol Cedida

Personal docente, investigador y administrativo que está participando en el encuentro UDC International Staff Week 2026 visitó este miércoles el Campus Industrial de Ferrol y fue recibido por su vicerrectora, Ana Ares, en el Salón de Actos Concepción Arenal de las instalaciones universitarias ubicadas en el barrio de Esteiro.

Acudieron profesionales llegados de Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Croacia, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Moldavia, Montenegro, Mozambique, Palestina, Portugal, Rumanía, Turquía, Ucrania y Georgia, siendo un total de 34 personas las que estuvieron visitando diversas dependencias del recinto.

En concreto, pasaron por el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni), donde pudieron conocer los laboratorios de Enxeñaría Mecánica, de Mecánica de Fluídos, de Aplicacións Industriais do Láser, de Polímeros y el de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais, además del Canal de Ensaios Hidrodinámicos.

A mayores, por la tarde, la comitiva tuvo tiempo de visitar el entorno de la ciudad, conociendo la playa de San Xurxo y subiendo hasta el mirador de Monteventoso, desde donde pudieron disfrutar de una vista panorámica de la costa.