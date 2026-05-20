Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Comienzo del taller de escritura creativa con Lucía Jares en la Biblioteca

Habrá tres sesiones más con la experta

Redacción
20/05/2026 18:44
Biblioteca taller escritura Lucía Jares
Instante del taller celebrado este miércoles
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La periodista, docente y escritora Lucía Jares impartió este miércoles la primera de las cuatro sesiones previstas de su taller de escritura creativa en la Biblioteca Municipal de Ferrol, con doble turno de mañana y tarde, de 11.30 a 13.00 y de 16.00 a 17.30 horas. Repetirá el 27 de mayo y el 3 y 10 de junio. Se trata de una actividad enmarcada en el programa ‘Ler conta moito’. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620