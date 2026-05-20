Comienzo del taller de escritura creativa con Lucía Jares en la Biblioteca

Instante del taller celebrado este miércoles Jorge Meis

La periodista, docente y escritora Lucía Jares impartió este miércoles la primera de las cuatro sesiones previstas de su taller de escritura creativa en la Biblioteca Municipal de Ferrol, con doble turno de mañana y tarde, de 11.30 a 13.00 y de 16.00 a 17.30 horas. Repetirá el 27 de mayo y el 3 y 10 de junio. Se trata de una actividad enmarcada en el programa ‘Ler conta moito’.