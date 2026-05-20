Cinco alumnos del Campus de Ferrol reciben el premio fin de carrera

Imagen de archivo de la entrada a la Facultade de Enfermaría e Podoloxía Cedida

Un total de 103 estudiantes de los campus gallegos de las tres Universidades–UDC, USC y UVI– fueron reconocidos al haber concluido el grado correspondiente, con los premios fin de carrera.

Entre los galardonados se encuentran cinco estudiantes que han cursado sus grados en el Campus de Ferrol: Laura Calvo Vázquez y Sara García Rico –Enfermería–, Verónica Paz González –Podoloxía–, Lucía Prieto Ramudo –Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais– y Andrea Rodríguez Miñambres –Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto–.

Del total de galardonados, la mayoría son mujeres –63%– y de Ciencias Sociais e Xurídicas –40%– frente a un 20% de Ciencias da Saúde, 17% de Enxeñaría e Arquitectura, un 13% de Artes e Humanidades y un 10% de Ciencias. El listado de los premiados puede consultarse en la edición de ayer del DOG.