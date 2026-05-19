Unas treinta personas de esta Área Sanitaria son diagnosticadas cada año de Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Las profesionales de Dixestivo con el dedo en alto ASF

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol trabaja activamente en el desarrollo de material formativo para pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Desde el departamento conmemoraban este martes el Día Mundial de esta dolencia.

Los profesionales realizan una parte de su labor a través del portal “educainflamatoria.com”, web para pacientes del grupo español de trabajo en enfermedad inflamatoria intestinal (GETECCU). “Coa axuda dos dietistas do grupo realizamos uns menús para que elixan as súas opcións de alimentación axustadas ás fases de actividade da súa enfermeidade, e que se cargarán na sección de nutrición da web nos vindeiros días", explica la jefa de Servicio de Dixestivo del CHUF, Ana Echarri Piúdo.

Por otra parte, la Enfermedad Inflamatoria Intestinal afecta aproximadamente la 25.000 personas en Galicia. Se diagnostican unos 30 nuevos casos al año de estas patologías en el Área. Su frecuencia está aumentando, actualmente casi el 1% de la población la padece, de ahí el simbolismo de los profesionales de este ámbito con sus dedos marcando el número 1. En esta demarcación se hace seguimiento a unos 1.300 pacientes.

De este modo, profesionales de la Unidad de EII de Ferrol se han unido a la Campaña de ACCU España '#SomosUno' con el objetivo de ayudar a visibilizar los retos cotidianos del enfermo con esta patología y concienciar sobre el impacto de la enfermedad a nivel global: físico, laboral y social, explicaban.

La EII engloba principalmente dos entidades, la enfermedad de Crohn y la colite ulcerosa, que cursan con brotes de actividad en los que los pacientes pueden presentar síntomas digestivos como el dolor abdominal, la diarrea, el sangrado o la urgencia rectal, entre otras manifestaciones extraintestinales, a veces menos claras, como la fatiga crónica, la pérdida de peso o el dolor articular.

Trabajo en equipo, PAI y excelencia

El diagnóstico precoz, y el acceso a unidades multidisciplinares y a tratamientos avanzados facilitan el control de la enfermedad. Los profesionales recuerdan la importancia del trabajo en equipo incluyendo al paciente en su proceso, desarrollando hábitos beneficiosos para el buen curso de su enfermedad. Conocer la importancia de la adherencia a la medicación, aprender a reconocer síntomas o manifestaciones de su enfermedad y saber cómo abordarlas en caso de situaciones sencillas, ayuda a controlar el impacto de la dolencia y a mejorar la calidad de vida, remarcan.

Desde el departamento médico recuerdan además que el Sergas elaboró un PAI (Proceso de Atención Integrada) sobre esta enfermedad que desarrolla el Área Sanitaria de Ferrol.

Existen procesos integrados para enfermedades de alta prevalencia y, en este caso, en el del campo digestivo, el Sergas estableció la EII como susceptible de coordinarse por su alto impacto para el paciente.

Desde la unidad de EII se trabaja ya hace años de manera multidisciplinar, teniendo muy avanzadas las cuestiones clave de este PAI, que es el conjunto de actividades secuenciales encaminadas a establecer el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad desde un punto de vista integral, multidisciplinar, coordinando la atención sanitaria, acompañando al paciente, y garantizando la continuidad asistencial.

Desde el Área se recuerda igualmente, en el marco de este PAI, el proyecto piloto en Galicia de incorporar la plataforma de monitorización Telea del Sergas como un elemento más de seguimiento a alguno de estos pacientes con EII.

Este Proceso de Atención Integrada (PAI) se realizó con un grupo de trabajo de profesionales y pacientes pertenecientes a la Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa (ACCU); y establece una serie de medidas para el abordaje de la patología y las fases relacionadas con la sospecha diagnóstica, la derivación, y el seguimiento.

Entre las claves figuran la creación de un circuito ágil con los profesionales de los centros de salud; el papel fundamental de la Enfermería, integrada ya en la unidad ferrolana desde el 2007, y de la Farmacia Hospitalaria; y, también, un seguimiento más ajustado e individualizado del paciente, en el que subrayaron la importancia de una correcta derivación, recordando los criterios, y la posibilidad de emplear las máximas herramientas, como la mencionada incorporación de Telea.

El departamento de EII de Dixestivo del CHUF está "moi avanzado" en este campo, porque ya tiene un largo recorrido de experiencia, y está certificada en calidad por parte del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colite Ulcerosa (GETECCU), en el marco de su programa de Certificación de Unidades de Atención Integral de esta dolencia. Cabe destacar que la referida unidad de Ferrol "era a primeira en Galicia que foi certificada a nivel nacional, e co maior grado de excelencia", recuerdan.