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Sanidad

Un total de 134 médicos de familia realizan su labor en centros de salud del Área Sanitaria de Ferrol

Este martes se conmemora el Día Mundial de estos profesionales 

Montse Fernández
Montse Fernández
19/05/2026 17:56
centro salud Fontenla Maristany
Los profesionales atienden en los centros de salud y PAC de la zona
Jorge Meis
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Ayer se conmemoró el Día Mundial de los Médicos de Familia, un grupo profesional que escasea dentro de la profesión médica, ya que cada vez cuesta más cubrir las vacantes que se van produciendo en este ámbito.

En el Área Sanitaria de Ferrol ejercen en la actualidad 134 facultativos distribuidos en los diferentes centros de salud y PAC (Puntos de Atención Continuada).

Nuevas incorporaciones

En el último concurso oposición del Sergas, en el que se convocaron 271 puestos, se lograron cubrir 267, quedando cuatro vacantes.

Como acostumbra acontecer, las plazas desiertas suelen corresponderse con centros médicos de localidades rurales, menos atractivas para los facultativos. De esa hornada, recalaron en el Área Sanitaria de Ferrol 13 profesionales.

Asimismo, este mes de mayo se daba un nuevo paso en ese necesario refuerzo de la atención primaria en Galicia, con la incorporación de 65 médicos de familia como personal estatutario fijo, proceso iniciado tras quedar vacantes 67 puestos tras la primera resolución de nombramientos que fue aprobada el 22 de diciembre del año 2025.

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