Un millar de personas apoyan en Ferrol la convocatoria de huelga del sector metalúrgico

Más de un millar de personas participaron en esta primera jornada de huelga Jorge Meis

La ciudad naval, junto a los municipios aledaños, vivieron este martes una jornada marcada por la convocatoria de huelga del sector siderometalúrgico de la provincia de A Coruña. La falta de acuerdos en la negociación del nuevo convenio colectivo de estos profesionales –entre los que se incluyen los trabajadores de las empresas auxiliares del naval– llevó a los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, CIG y UGT, a ampliar los ceses de actividad, que se repetirán los próximos días 26 y 27 del presente mes de mayo.

En el caso de Ferrol, las protestas arrancaron a las cinco de la madrugada con el levantamiento de piquetes a las puertas de las factorías ferrolana y fenesa, provocando con ello importantes restricciones de tráfico durante el primer turno del astillero.

La presencia policial fue especialmente intensa Jorge Meis

Horas más tarde, al mediodía, más de un millar de trabajadores del colectivo afectado, así como representantes de todos los sindicatos con representación en las instalaciones navales, celebraron una asamblea en el polígono de A Gándara, a la que siguió una masiva protesta por las calles del área empresarial. Así, los manifestantes recorrieron los viales principales de la zona, instando a los establecimientos que no habían secundado los actos reivindicativos –principalmente concesionarios y talleres– a que cerrasen por solidaridad.

Así, pese a la fuerte presencia policial –con tres furgonetas antidisturbios y más de una docena de agentes escoltando la movilización–, no se produjeron altercados o incidencias significativas, más allá de llamadas de atención a algunos establecimientos. De este modo, tras comprobar que los piquetes en el polígono habían sido efectivos, la protesta concluyó frente al centro de negocios Arena 76.