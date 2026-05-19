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Ferrol

Talento salido del Campus Industrial para coronar al Real Madrid tras ganar la Liga U

Mario Pérez Plaza, alumno de la EUDI, fue el ganador del concurso de diseño convocado para crear el trofeo

Redacción
19/05/2026 05:00
copa liga u eudi
La copa, en primer término, entre los campeones
Real Madrid
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El Real Madrid alzó este domingo en El Plantío de Burgos la copa que les coronaba como campeones de la Liga U tras ganar al Barça Atlètic. Esta nueva competición de baloncesto juvenil está dirigida a jugadores menores de 22 años y la gestionan conjuntamente la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) y la Federación Española de Baloncesto (FEB). 

En esta ocasión, además de contar con el joven ferrolano Pablo Mera en las filas del equipo madrileño, la ciudad naval fue también protagonista en la entrega de galardones al ser un estudiante del Campus Industrial quien firmó el diseño del premio que alzaron los vencedores. Se trata de Mario Pérez Plaza (A Coruña, 2006), que cursa sus estudios en la Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) y que se presentó al concurso en el que buscaban “un trofeo que no sea feo”. 

Al haberse estrenado este año la competición, ansiaban con el certamen “un símbolo, un objeto que represente crecimiento, atrevimiento, identidad y futuro. Que hable el mismo idioma que la Liga U: creativo, contemporáneo y sin miedo a diferenciarse”. 

Toque de color

Fue entonces cuando apareció la propuesta de Pérez Plaza, que les llegó junto a otras 47 ideas y fue una de las tres seleccionadas por la organización para mostrarles a los jugadores. Y es que fueron ellos mismos quienes eligieron finalmente el diseño ganador para su copa, que se basa en dos alas con forma de letra ‘u’ y dos pilares que vendrían a simbolizar los dos mundos que pretende unir este campeonato: el académico y el deportivo. 

La pieza, con 40 centímetros de alto y siete kilos de peso, llama la atención por su colorido, que le da distinción con respecto a los galardones habituales, normalmente monocromáticos. Está hecha en aluminio y mezcla naranja, verde, azul y rojo. El joven se llevó 3.000 euros como recompensa por su creación. 

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