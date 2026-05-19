Quince trabajos inéditos darán forma al nuevo número del anuario ‘Estudios Mindonienses’

Volúmenes de “Estudios Mindonienses” de la pasada edición | Cedida

El volumen 39 del anuario ‘Estudios Mindonienses’, publicación de referencia en el ámbito histórico, eclesiástico y cultural de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, ha sido ya enviado a la imprenta para iniciar su proceso de maquetación.

La nueva edición reunirá un total de 15 trabajos de investigación inéditos, a los que se suman dos reseñas y diversas recensiones de libros publicados entre 2025 y 2026, consolidando así su vocación de difusión científica y actualización bibliográfica.

Los estudios recogidos en este número abarcan un amplio arco cronológico y temático, desde la Edad Media hasta la contemporaneidad, con especial atención a la historia de la Iglesia, el patrimonio, la sociedad y la cultura en Galicia, como indican desde el Obispado.

Entre los trabajos publicados destaca el de David Corral sobre las parroquias de la Diócesis bajo jurisdicción de las Órdenes Militares entre los siglos XII y XIX; así como el estudio de Manuel Recuero sobre la colaboración entre el poder real y el desarrollo eclesiástico en la Alta Edad Media.

El ámbito marítimo y económico está representado también en la investigación de José María Leal sobre la pesca y el comercio en la Galicia cantábrica durante los siglos XVII y XVIII, mientras que Chemi Lombardero analiza la evolución de una propiedad agraria de origen cubano ubicada en la urbe de Ribadeo.

La historia local y patrimonial adquiere especial relevancia en trabajos como el de Margarita Sánchez sobre el templo de San Julián de Ferrol, a través de documentación del siglo XVIII; o el de Manuel Antonio García Lamas sobre la desaparecida iglesia de Santa María, ubicada en el monasterio de Xuvia.

Asimismo, el volumen incorpora aportaciones vinculadas a la historia cultural y simbólica, como el estudio de Pedro Javier González sobre la mitología clásica en la escultura y heráldica urbana de Ferrol, o el trabajo de José F. Pereira Ameneiro acerca del poder del lenguaje en el contexto contemporáneo de Ferrolterra.

La conmemoración del V centenario de la batalla de Pavía también tiene presencia destacada con los estudios de Carmen Manso y Gabriel Pita da Veiga, que analizan tanto el contexto histórico como su proyección literaria.

Completan el volumen investigaciones sobre genealogía nobiliaria, como la de Eduardo Pardo de Guevara sobre los condes de Trastámara; estudios sobre peregrinaciones y religiosidad, como el de Francisco Singul; o aportaciones documentales como la de Ernesto Zaragoza sobre el monasterio de Celanova.

La publicación incluye trabajos de carácter filológico y toponímico, como el de José Agra, centrado en la evolución de varios topónimos gallegos.

La previsión es que este número pueda estar disponible entre agosto y septiembre

Por otra parte, desde la revista se comunica una migración de la dirección del portal web de la revista al espacio www.estudiosmindonienses.gal