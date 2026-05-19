Magali R. Mátar: “Zenit es una montaña rusa porque son dos libros enteros en uno solo”

Estraviz entrevista Magali R Mátar Daniel Alexandre

El desenlace de lo que en un principio sería una trilogía que empezó con el título de ‘El Fulgor’ acaba de adelantarse con la publicación de ‘Zenit’. La autora de esta bilogía denominada ‘Catastropha’, Magali R. Mátar, presentará este nuevo ejemplar este jueves 21, a las 20.00 horas en el centro cívico de Canido, acompañada por Ed Gorende.

La primera parte de esta trama empezó a escribirse en 2010, pero no fue hasta 2018 que vio la luz, nada menos que ocho años, que son los mismos que han transcurrido hasta este 2026 en que se publica ‘Zenit’.

“Iban a ser dos libros los que continuasen la historia, y al final decidí cerrarlo todo en uno”, señala la escritora, apuntando la gran cantidad de cambios que implicó esta decisión, particularmente “para asegurarme de que quedaba todo bien cerrado”. Un volantazo que se da no solo para seguir un rumbo más acorde al estilo de Magali R. Mátar, que huye del texto creado solo “por hacer bonito”, sino también para acelerar “cerrar este ciclo”, que abarcaría 16 años en total.

Si en ‘El Fulgor’ se presentaba un universo en el que “todo está bien, pero hay un misterio”, ya que la historia se situaba seis meses antes de un trágico suceso, en ‘Zenit’ cambia por completo el concepto, a pesar de que siga sin incluir contenidos explícitos que limiten la lectura al público adolescente.

Magali R. Mátar da un salto temporal entre un libro y otro y, en esta última publicación, sitúa la acción una vez transcurrida la desgracia, que se resume en “un incendio en medio de una fiesta”. Así, el lector pasa de comprender el por qué ocurre el hecho a las consecuencias del mismo, pasando las páginas de un libro marcado por personajes “grises”, que no se definen por ser buenos o malos y que incitan a ponerse en su piel.

A partir de este planteamiento, la autora trata temáticas que pueden resultar cotidianas para numerosas personas, aunque utilizando recursos clásicos de las historias de fantasía.

“El segundo libro es mucho más adulto y más oscuro”, advierte, comparando ‘Zenit’ con una primera parte que se presentó con un estilo más introductorio, en el que se iban dando a conocer los personajes con un ritmo ágil e incluso se podría calificar como “más inocente”.

Una vez inmerso en esta nueva historia que se presentará en Canido “ya sabes que las cosas no son lo que parecen: estás metiéndote de lleno en esa oscuridad y estás viviendo el trauma, y cómo superarlo”, adelanta Magali R. Mátar.

Impresiones

“Eres mala” o “más vale que arregles esto” fueron algunas de las impactadas impresiones que trasladaron durante la lectura los primeros privilegiados y a las que respondió con un imperativo a continuar.

“Es una montaña rusa porque son dos libros en uno”, concluye la autora, que está “muy contenta” con la respuesta que ha recibido hasta el momento del público.