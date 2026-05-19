La investigadora María Belén Montero, directora del Citeni después de más de 20 años en el centro ferrolano

Montero coordina el máster de Moda del Campus Industrial de Ferrol Cedida

El Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– del Campus de Ferrol empieza un nuevo periodo bajo la dirección de la investigadora y profesora titular de la Universidade da Coruña –UDC–, María Belén Montero. Este relevo se produce tras la etapa liderada, desde 2021, por Armando Yáñez, que destaca los “pasos importantes como proxecto colectivo” que se han dado desde estas instalaciones, y confía en que la nueva responsable “saberá impulsar esta seguinte fase”.

La etapa que se inicia en este momento, después del proceso electoral que marcaron los renovados estatutos de la UDC, trata de fortalecer la actividad científica e impulsar nuevos métodos de colaboración con el objetivo de ampliar la proyección internacional y de favorecer un modelo de investigación más integrador, transversal y que responda a los verdaderos retos tecnológicos e industriales.

“O Citeni conta cun gran potencial científico e humano e esta nova etapa representa unha oportunidade para integrar capacidades, fortalecer a colaboración e seguir impulsando unha investigación conectada cos retos industriais e sociais, especialmente en ámbitos estratéxicos como as tecnoloxías mariñas, os materiais, a sustentabilidade e a economía circular”, expresó María Belén Montero, que asume el cargo “con ilusión e compromiso” tras haberse dedicado a la investigación en este mismo centro desde 2004, así como es profesora titular de la UDC desde 2019.

Relevo

La investigadora de Polímeros del Citeni es la actual coordinadora del máster en Tecnoloxías Téxtiles e Moda Sostible, que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– del Campus Industrial, y dirige el grupo de innovación docente FisTech.

María Belén Montero centra su actividad científica en el ámbito de los polímeros, biopolímeros y variantes sostenibles, y se especializa en materiales avanzados, reciclaje y tecnologías de procesado y caracterización.

Entre sus proyectos destaca haber participado como investigadora principal por parte de la UDC en el proyecto europeo Waste2BioComp (Horizonte Europa), además de haber colaborado con distintas empresas en el ámbito de los materiales, los plásticos y la economía circular por medio de contratos de I+D y transferencia tecnológica. En el sector académico y docente ha coordinado equipos multidisciplinares y cuenta con más de 15 años de experiencia en títulos de grado, máster y doctorado.