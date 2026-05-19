Jóvenes de Ferrolterra nacidos a partir del 2021 podrán recibir la vacuna del papiloma

Este virus provoca la infección por transmisión sexual más común a nivel mundial AEIG

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este martes algunas destacadas novedades en el calendario de vacunación gallego, que sigue ampliándose para proteger mejor a la población en todas las etapas de la vida.

Así, a partir del lunes 25 de mayo los jóvenes de hasta 21 años, y no hasta los 18 como hasta la fecha, podrán vacunarse contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta medida permitirá inmunizar a unos 24.500 varones nacidos en 2004 y 2005 de toda Galicia.

Esta vacuna, clave en la prevención de varios tipos de cáncer, ya estaba disponible para varones de hasta los 18 años desde 2024, y ahora se amplía aún más para tratar así de reducir “a circulación do virus na comunidade”. La Xunta lanzará una campaña informativa para que los jóvenes conozcan el proceso y puedan pedir cita en su centro de salud.

Desde 2008 la Xunta ofrecía, en el caso de las niñas, y desde 2022 en niños, la vacuna frente al virus del papiloma humano al cumplir los 12 anos. En septiembre de 2024 el Ejecutivo gallego se anticipó en varios meses a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud Pública y amplió la inoculación del suero a todos los varones de hasta 18 años, ampliándose de nuevo en mayo del pasado año, elevándola a los 21.

Este virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial, como destacan desde la Consellería de Sanidade, animando a los jóvenes de esta Área a tomar parte en el nuevo proceso de vacunación