Jóvenes de Ferrolterra nacidos a partir del 2001 podrán recibir la vacuna del papiloma

Este virus provoca la infección por transmisión sexual más común a nivel mundial AEIG

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este martes algunas destacadas novedades en el calendario de vacunación gallego, que sigue ampliándose para proteger mejor a la población en todas las etapas de la vida.

Así, a partir del lunes 25 de mayo los jóvenes de hasta 21 años, y no hasta los 18 como hasta la fecha, podrán vacunarse contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta medida permitirá inmunizar a unos 24.500 varones nacidos en 2004 y 2005 de toda Galicia.

Esta vacuna, clave en la prevención de varios tipos de cáncer, ya estaba disponible para varones de hasta los 18 años desde 2024, y ahora se amplía aún más, hasta los 25 años, para tratar así de reducir “a circulación do virus na comunidade”. La Xunta lanzará una campaña informativa para que los jóvenes conozcan el proceso y puedan pedir cita en su centro de salud.

Desde 2008 la Xunta ofrecía, en el caso de las niñas, y desde 2022 en niños, la vacuna frente al virus del papiloma humano al cumplir los 12 anos. En septiembre de 2024 el Ejecutivo gallego se anticipó en varios meses a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud Pública y amplió la inoculación del suero a todos los varones de hasta 18 años, ampliándose de nuevo en mayo del pasado año, elevándola a los 21.

Este virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial, como destacan desde la Consellería de Sanidade, animando a los jóvenes de esta Área a tomar parte en el nuevo proceso de vacunación