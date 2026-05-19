Expertos en extranjería de Galicia se citan en el II Foro del Patronato Concepción Arenal 

Un momento del foro celebrado el año pasado que concitó gran interés AEIG

El Patronato Concepción Arenal celebra mañana la segunda edición de su Foro de Extranxeiría, que se desarrollará en el auditorio de Afundación, en Ferrol.

La cita, que incluye intervenciones durante dos días de mañana y tarde, arrancará con la participación de Zeltia Lado Lago, la Directora Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego de la Xunta de Galicia.

La primera mesa de intervenciones estará formada por Javier Pedreira, asesor técnico del Patronato y el abogado ferrolano Jose Torres. Junto a ellos estará Rafael Rodríguez, presidente de Alcer, que acompañará a los dos ponentes en su comparecencia.

Durante la sesión también se pondrá a voz a la población extranjera en la ciudad, de mano del espacio ‘Ollada Migrante’, de mano de Mar Dorrio Lourido, su directora. Tomarán la palabra, Maryluz Victoria Cachaya y Osmar Castro Castellanos.

La segunda mesa de la mañana contará con la presencia de las abogadas Carolina López Maiztegui, Adela Fernández Luaces y Susana Martínez Galdós.

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus se encargará de despedir el acto.

La acción se retomará por la tarde, con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro y la concejala de Benestar Social del Ayuntamiento naronés, María Lorenzo. También en la sesión vespertina se podrán conocer nuevas historias de mano del espacio ‘Ollada Migrante’ y Mar Dorrio, con la intervención de Jennifer Orejuela y Rubén Dario Viez. La tercera mesa del día la protagonizarán los abogados Ángeles Díaz Pardo, Cristóbal Dobarro y Carmen Fernández Corral. Tras ellos se formará un nuevo espacio de ponencias con presencia de los letrados Julio Barros y Adrián Borrajo Rodríguez, contando además con la presencia del alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro. Se encargará de cerrar el espacio de las intervenciones el diputado socialista Aitor Bouza.

Pondrán la nota musical a la jornada el dúo musical instrumental formado por Sergio Iván Sepúlveda y Carla Ríos Guijarro.

Ya en la mañana del viernes, se retomarán las ponencias de mano de la concejala de Igualdade en el Concello de Ferrol, Elvira Miramontes. Seguidamente darán comienzo las intervenciones con presencia de los abogados Juan José Franco y Giovanni Lazari, acompañados de Gema Alonso, presidenta del Basketmi Ferrol.

En el espacio ‘Ollada Migrante’ tomarán la palabra Carmen Jackeline y Acevedo Bustamante. Asimismo, el alcalde de Ares y también abogado Julio Iglesias integrará una de las mesas de comparecencias junto con el subinspector de Policía Javier Sánchez y la presidenta del Patronato Concepción Arenal, Maite Casanova.

La sesión de tarde del viernes dará comienzo con las intervenciones de Loreta Sinta Fiorella y Alfredo Alberto García, dentro del espacio ‘Ollada Migrante’.

Las dos mesas informativas siguientes contarán, la primera de ellas, con la presencia del obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol Fernando García Cadiñanos así como de la ex concejala socialista Eva Martínez Montero y la abogada Berta López Dorrio. La siguiente y última ronda de comunicaciones correrá por cuenta de la letrada Maite Bustamante, el historiador Enrique Barrera y la directora de Equiocio Ana Pérez Lago.

La Rondalla de Cedeira se encargará de poner el broche final a esta segunda edición