El personal civil de Defensa celebrará una nueva jornada de protesta por Ferrol

Concentración del personal civil el pasado mes de marzo Jorge Meis

El personal civil del Ministerio de Defensa volverá a manifestarse mañana miércoles para demandar la equiparación salarial con sus compañeros militares. Tal y como informó recientemente el sindicato CIG, para esta jornada hay convocados dos actos de protesta: una concentración frente a la Escola Naval de Marín y una movilización por las calles de la ciudad naval.

Así, los actos reivindicativos en Ferrol arrancarán a las once de la mañana en la puerta del Parque, en Ferrol Vello. En este sentido, la parte social explicó que, a causa de las obras en Irmandiños por la primera fase de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ y para dar mayor visibilidad a su situación, se ha optado por celebrar una manifestación que recorrerá la calle Igrexa hasta la plaza de Galicia, donde el colectivo se concentrará frente al acceso del Dique.

A este respecto, la representación sindical insistió en la importancia de contar con la mayor afluencia posible, dadas las próximas reuniones programadas con Defensa para volver a abordar dicha disparidad salarial. En este sentido, la CIG insiste en que la mejor solución es el establecimiento de un complemento fijo y consolidado que palie la diferencia en la remuneración de civiles y militares.