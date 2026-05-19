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Diario de Ferrol

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Ferrol

El personal civil de Defensa celebrará una nueva jornada de protesta por Ferrol

El colectivo vuelve a reclamar un complemento para equiparar los salarios con los de la plantilla castrense

Redacción
19/05/2026 19:05
porta do Parque concentración do persoal civil de Defensa
Concentración del personal civil el pasado mes de marzo
Jorge Meis
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El personal civil del Ministerio de Defensa volverá a manifestarse mañana miércoles para demandar la equiparación salarial con sus compañeros militares. Tal y como informó recientemente el sindicato CIG, para esta jornada hay convocados dos actos de protesta: una concentración frente a la Escola Naval de Marín y una movilización por las calles de la ciudad naval.

Así, los actos reivindicativos en Ferrol arrancarán a las once de la mañana en la puerta del Parque, en Ferrol Vello. En este sentido, la parte social explicó que, a causa de las obras en Irmandiños por la primera fase de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ y para dar mayor visibilidad a su situación, se ha optado por celebrar una manifestación que recorrerá la calle Igrexa hasta la plaza de Galicia, donde el colectivo se concentrará frente al acceso del Dique.

A este respecto, la representación sindical insistió en la importancia de contar con la mayor afluencia posible, dadas las próximas reuniones programadas con Defensa para volver a abordar dicha disparidad salarial. En este sentido, la CIG insiste en que la mejor solución es el establecimiento de un complemento fijo y consolidado que palie la diferencia en la remuneración de civiles y militares.

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