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Ferrol

Arranque del ‘Pint of Science’ en Ferrol, con dos citas más este martes y miércoles

El festival de divulgación científica empezó este lunes abarrotando Cuerda Floja

Redacción
19/05/2026 05:00
Cuerda floja Pint of Science con Laura Saavedra Lago
Cuerda Floja acogió este lunes el comienzo del festival con dos charlas
Daniel Alexandre
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El investigador Pedro Manuel Fernández, del Grupo Integrado de Enxeñería del Campus Industrial, y la profesora y matemática ferrolana Laura Saavedra, de la Universidade de Santiago, abrieron este lunes el ‘Pint of Science’ en Ferrol, un festival internacional de divulgación científica que lleva la investigación a los bares con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía en un ambiente distendido.

'Entre as Ondas e o Lume Virtual' fue el título de esta primera sesión, que se desarrolló en el Cuerda Floja, que abrió sus puertas a las seis y media para que la sesión comenzase a las 19.00 horas. Este será el mismo horario para este martes y el miércoles, cuando la actividad —de acceso gratuito— llegue al Monique Coffee (Taxonera, 1) y al Kiwi (Magdalena, 125).

Cuerda floja Pint of Science con Laura Saavedra Lago
El público abarrotó el Cuerda Floja
Daniel Alexandre

Con el nombre común de 'Datos, Mandos e Dentes Afiados', María Isabel Borrajo (UDC) hablará de 'Cando os números explican realidades complexas', Arantxa Serantes (Ciepe) de 'Level Up! A misión da gamersofía' y Alejandro Blanco (UDC) de 'Cando os cocodrilos dominaban Europa'.

La del miércoles será 'Labirintos da Mente, a Álxebra e o Mar', con la intervención de Ana Belén Rodríguez (USC) y su 'En busca da álxebra perdida', Lorena Acea (Sergas / UDC) y 'A saúde mental, tan presente e tan esquecida' y 'Do mar ó prato, sabes de onde procede o peixe que comes?', la ponencia de Lucía Santiago (UDC).

Todos los detalles de las ponencias se pueden consultar en la web del evento.

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