ANDE Galicia busca patrocinios entre empresas gallegas para la II Semana de la Moda

Desdile de la I Semana de la Moda de Galicia Emilio Cortizas

La delegación de Galicia de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), con base en Ferrol, acaba de lanzar una campaña dirigida a los establecimientos comerciales de la comunidad gallega que deseen sumarse a la II Semana de la Moda de Ferrolterra.

Esta alianza, como indican, les permitirá obtener visibilidad y presencia en los eventos que se organizarán, para lo cual podrán elegir entre uno de los tres modelos de colaboración (algodón, lino o seda) con aportaciones que van desde los 50 a los 250 euros.

Ser colaborador del evento les permite formar parte del mismo a través de la cartelería oficial, y recibir una mención especial durante la celebración de la II gala de los Premios a la Moda, que se va a celebrar el próximo 15 de octubre.

Además, apuntan desde la organización, existe también la figura de los patrocinadores que tendrán un papel destacado en todos los eventos relacionados con la celebración de esta cita con la moda autonómica.

Así, se ofrecen cuatro categorías de patrocinio (bronce, plata, oro y diamante) con aportaciones que irán desde los 300 a los 6.000 euros, y ventajas como la presencia (física e imagen de marca) en el evento principal en un lugar destacado, y en las publicaciones en redes sociales relacionadas con el mismo.

Las empresas interesadas pueden obtener más información o sumarse como establecimiento colaborador llamando al teléfono 698 133 171 o enviando un correo a info@andegalicia.com.

La II Semana de la Moda de Ferrolterra implica un conjunto de micro-eventos y un desfile principal de los jóvenes diseñadores formados en las diferentes escuelas de diseño gallegas o en la Universidad de A Coruña, a quienes se trata de dar visibilidad ayudando a consolidar su marca e introducirla en el mercado.

Para hacer realidad este proyecto, ANDE Galicia trata de integrar al mayor número de negocios y proyectos relacionados con el mundo textil de la comunidad gallega. “Todo ello desde un marco de igualdad, sostenibilidad, fomento del patrimonio y el valor cultural, prestando especial interés a los lugares donde se desarrollan los eventos que integran cita”, que es la vía de acceso al certamen de Jóvenes Diseñadores nacional.