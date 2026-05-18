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Ferrol

Visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle el sábado por el Día Internacional dos Museos

Como la vez anterior, no será necesario inscribirse previamente

Redacción
18/05/2026 19:20
Castro de Esmelle, visita teatralizada
La anterior visita teatralizada, que fue un éxito, se hizo el 19 de abril
Jorge Meis
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebró este lunes 18 de mayo, la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promueven la Universidade da Coruña y el Concello de Ferrol programa una nueva visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle el próximo sábado 23 a las 11.30 horas. 

Si el éxito de los paseos divulgativos por el yacimiento había quedado patente, en el primer —y hasta la fecha, único— itinerario con ambientación teatral, que se celebró el pasado 19 de abril, se constató que aunar los dos aspectos desbordó todas las previsiones de la organización, con una gran afluencia de público. 

En este caso serán integrantes de la Romaría Castrexa de Esmelle y del Oenach Atlántico los que se conviertan en habitantes de Tralocastro ante el público. 

Castro de Esmelle, visita teatralizada

Éxito abrumador de participación en la primera visita teatralizada al castro de Esmelle

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Para participar en la actividad, que es gratuita, no será necesario inscribirse previamente, puesto que bastará con estar en el local de la asociación vecinal de la parroquia a la hora prevista. Para acudir fuera de esta fecha, hay que llamar antes al 881 013 820. 

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