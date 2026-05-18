Visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle el sábado por el Día Internacional dos Museos

La anterior visita teatralizada, que fue un éxito, se hizo el 19 de abril Jorge Meis

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebró este lunes 18 de mayo, la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que promueven la Universidade da Coruña y el Concello de Ferrol programa una nueva visita guiada y teatralizada al Castro de Esmelle el próximo sábado 23 a las 11.30 horas.

Si el éxito de los paseos divulgativos por el yacimiento había quedado patente, en el primer —y hasta la fecha, único— itinerario con ambientación teatral, que se celebró el pasado 19 de abril, se constató que aunar los dos aspectos desbordó todas las previsiones de la organización, con una gran afluencia de público.

En este caso serán integrantes de la Romaría Castrexa de Esmelle y del Oenach Atlántico los que se conviertan en habitantes de Tralocastro ante el público.

Éxito abrumador de participación en la primera visita teatralizada al castro de Esmelle Más información

Para participar en la actividad, que es gratuita, no será necesario inscribirse previamente, puesto que bastará con estar en el local de la asociación vecinal de la parroquia a la hora prevista. Para acudir fuera de esta fecha, hay que llamar antes al 881 013 820.