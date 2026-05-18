Ferrol
Subvenciones nominativas del Concello para entidades culturales, educativas y deportivas de Ferrol
La Xunta de Goberno Local aprobó ayudas por valor de 49.000 euros
La Xunta de Goberno Local aprobó ayudas por valor de 49.000 euros para entidades de diverso ámbito de la ciudad.
La Fundación Universidade da Coruña recibirá 11.010 euros para la financiación de la Universidade senior de Ferrol; la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística, 8.000; el Real Coro Toxos e Froles, 20.000 y el Club Bodyboard Ferrol, 10.000 euros