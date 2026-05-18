Subvenciones nominativas del Concello para entidades culturales, educativas y deportivas de Ferrol

Uno de los cursos celebrados en el Toxos e Froles Emilio Cortizas

La Xunta de Goberno Local aprobó ayudas por valor de 49.000 euros para entidades de diverso ámbito de la ciudad.

El Concello incrementa hasta los 150.000 euros su dotación para subvenciones vecinales Más información

La Fundación Universidade da Coruña recibirá 11.010 euros para la financiación de la Universidade senior de Ferrol; la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística, 8.000; el Real Coro Toxos e Froles, 20.000 y el Club Bodyboard Ferrol, 10.000 euros