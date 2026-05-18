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Ferrol

Subvenciones nominativas del Concello para entidades culturales, educativas y deportivas de Ferrol

La Xunta de Goberno Local aprobó ayudas por valor de 49.000 euros

Redacción
18/05/2026 22:13
Uno de los cursos celebrados en el Toxos e Froles
Uno de los cursos celebrados en el Toxos e Froles
Emilio Cortizas
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La Xunta de Goberno Local aprobó ayudas por valor de 49.000 euros para entidades de diverso ámbito de la ciudad.

El alcalde, José Manuel Rey, tras la Xunta de Goberno Local

El Concello incrementa hasta los 150.000 euros su dotación para subvenciones vecinales

Más información

 La Fundación Universidade da Coruña recibirá 11.010 euros para la financiación de la Universidade senior de Ferrol; la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística, 8.000; el Real Coro Toxos e Froles, 20.000 y el Club Bodyboard Ferrol, 10.000 euros

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