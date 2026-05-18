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Ferrol

Rey Varela confía en aprobar el proyecto definitivo del Sánchez Aguilera “en poucas semanas”

El gobierno local está resolviendo las últimas alegaciones presentadas a la propuesta para el acuartelamiento

J. Guzmán
J. Guzmán
18/05/2026 19:29
Sánchez Aguilera
El diseño provisional fue presentado en junio de 2024, mientras que el proyecto se desveló en diciembre de 2025
Daniel Alexandre
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La urbanización del acuartelamiento Sánchez Aguilera es uno de los tres grandes proyectos que han marcado el presente mandato. Sin embargo, al contrario de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ y la ‘Cidade do Deporte’, la propuesta sigue encallada en el limbo administrativo. Como se recordará, el diseño provisional se presentó en junio de 2024, mientras que la redacción de la actuación en sí no se licitó hasta el 18 de diciembre –formalizándose en enero de 2025–. Doce meses después, el 23 de diciembre, se presentó la iniciativa constructiva, arrancando poco después el período de exposición pública y de presentación de alegaciones.

Sin embargo, tal y como señaló este lunes el alcalde, José Manuel Rey, esta fase se encuentra ya cerca de su final, por lo que espera que la presentación del proyecto definitivo se produzca “en poucas semanas”. Preguntado sobre ello este lunes, el regidor admitió que la resolución de los recursos, así como la tramitación de los múltiples permisos sectoriales, han alargado los plazos más de los inicialmente estimado, si bien insistió en que ambos factores “non dependen de nós”. En cualquier caso, el regidor también quiso destacar los diferentes hitos alcanzados durante el presente mandato, como el segundo pago al Ministerio de Defensa o la recepción de las parcelas urbanísticas de los terrenos del acuartelamiento, insistiendo, además, en que la intervención comenzará este mismo ciclo político.

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