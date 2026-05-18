Profesionales de Enfermería llegados de toda Galicia se darán cita en el CHUF

Las sesiones prácticas se desarrollarán en el Marcide y Naval además del centro de salud de Narón Daniel Alexandre

El Área Sanitaria de Ferrol acoge mañana y pasado la II Xornada de Enfermaría 2026, un evento que reunirá a profesionales de este ámbito de toda Galicia bajo el lema: ‘Os nosos profesionais, o noso futuro. 50 anos coidando o noso futuro’, combinando así el lema de esta edición con el enfoque vinculado a los 50 años del hospital Arquitecto Marcide, que abría sus puertas en junio de 1976.

El evento comenzará este miércoles con el desarrollo de cinco talleres específicos sobre cuestiones clave sobre enfermería relacionadas con la prevención de úlceras y heridas, y cómo abordar los vendajes compresivos en situaciones concretas así como información sobre el catálogo de apósitos para curas en ambientes húmedos. También se tratarán otras cuestiones como el manejo de los estomas; el entrenamiento en diagnóstico modular con el sistema MESI, un aparato que se emplea en los centros de salud y que sirve para hacer espirometrías, electros, mediciones tobillo-brazo y constantes vitales básicas, como la tensión, la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca. También se hablará sobre el manejo de PICC (Catéter central de acceso periférico). Estos abordajes de carácter más práctico se van a llevar a cabo en los hospitales Naval y Marcide así como en el centro de salud de Narón.

El encuentro tendrá continuidad al día siguiente, jueves, con sesiones de mañana y tarde, que se van a desarrollar en el salón de actos del Arquitecto Marcide, donde se celebrarán un total de cinco mesas informativas en las que se van a tratar cuestiones diversas con interés para la profesión enfermera.

El acto dará comienzo con la intervención de una profesional del ámbito, ya jubilada, que hablará sobre la evolución de su trabajo desde que comenzó a ejercer hasta la actualidad.

Hasta la fecha se han presentado ya 24 pósters, de los que el comité científico se encargará de elegir los ocho mejores para su defensa mediante una rueda de evaluación, que tendrá lugar en el marco de este encuentro.

También habrá tiempo para el ocio durante las jornadas, con propuestas musicales y hasta un recorrido por la historia de la enfermería “dende unha óptica moi peculiar, nostálxica e creativa, os recortables doutras épocas”, explican desde la organización del evento.

En cuanto al acto inaugural, se espera que tenga lugar este jueves, sobre las 11.30 horas, cuando está prevista la llegada del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien presidirá el momento, acompañado de la gerente del Área Sanitaria, María Fernanda López Crecente; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, el decano de la facultad de Enfermería y Podoloxía de Ferrol, Pedro Gil y la directora de Enfermería de esta demarcación que es además presidenta del comité organizador, Isabel Turnes Cordeiro.

La cita se configura como una oportunidad única para el intercambio de conocimientos y el debate sobre la evolución de la profesión en estos años.