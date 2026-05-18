Paseos para pacientes oncológicos y sus familias por la comarca, de mano de la AECC

Una de las rutas organizadas por la delegación local Cedida

La delegación de Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer celebra en los próximos días la II edición de sus Paseos Culturais por Ferrolterra, una iniciativa que comenzó el pasado año con un destacado éxito de participación.

Se trata de una acción gratuita pensada para el disfrute de pacientes con cáncer y sus seres queridos en un entorno natural disfrutando también del patrimonio local y la gastronomía, así como de la música y alguna que otra sorpresa.

Tres etapas

El programa de este año incluye tres salidas, en sendos sábados consecutivos, los días 23 y 30 de mayo y el 6 de junio. Las etapas permitirán a todos los participantes disfrutar este año de Mugardos, Covas y Valdoviño, por este orden.

La organización propone un total de 100 plazas por paseo, pudiendo realizar las inscripciones en la sede de la AECC en Ferrol, en la calle de la Tierra, número 5, o en el teléfono 981 370 003.

Desde la organización explican que cada uno de los participantes deberá realizar un depósito de 15 euros por etapa, que será reembolsable al término de la misma. La salida incluye el transporte hasta el lugar de la ruta, así como las comidas.

Como en anteriores ediciones de este programa de rutas y otros similares, los recorridos se harán de forma completamente segura, estando acompañados en todo momento por miembros de la Policía Local y Protección Civil, quienes llevarán un vehículo escoba para atender posibles problemas que pudieran surgir durante el itinerario.

Esta es una de las acciones que la entidad local realiza para que quienes pasan o han pasado un proceso oncológico puedan disfrutar de actividades de corte lúdico y social.