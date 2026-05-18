Luz verde a la licitación de dos actuaciones incluidas en el macro proyecto ‘Cidade do Deporte’

Los problemas en la cubierta derivan de la falta de mantenimiento Jorge Meis

El deporte tuvo una presencia significativa en la última sesión de la Xunta de Goberno Local (XGL), celebrada este lunes en el palacio consistorial. Tal y como señaló el alcalde, José Manuel Rey, al término del encuentro, tres de los asuntos aprobados, dos intervenciones y un trámite de una tercera, están relacionados con ese ámbito, además de formar parte del macro proyecto ‘Cidade do Deporte’. En este sentido, el regidor afirmó que estas iniciativas no solo iban encaminadas a la práctica del ejercicio físico, sino también al compromiso del Concello con el deporte de base.

Así, la primera de estas actuaciones es la renovación del pabellón polideportivo del Ensanche, el cual presenta notables deficiencias, aseguró Rey Varela, por la falta de mantenimiento. La intervención, valorada en 360.555 euros, consistirá en el saneamiento de la cubierta, a la cual, tras ser limpiada, se le aplicará una cobertura de fibra de vidrio y una capa impermeabilizante. En la pista, por otro lado, se retirará el parqué afectado por la polilla, que se pulirá y se tratará con una solución contra estos insectos. También se ampliará el acceso exterior a la pista y se mejorará la entrada de la planta baja, ambas de cara a facilitar el uso de las instalaciones a personas con movilidad reducida. El proyecto se completará con el cambio de fontanería y de la iluminación –que cumplirá la normativa para competiciones locales y regionales–, además de sustituirse los azulejos y placas del falso techo dañados en los vestuarios.

En cuanto a la Casa do Deporte de Caranza, para la que se destinan 188.329 euros, será una intervención similar a la anterior, en tanto a que buena parte de las obras se centrarán en la cubierta. En este caso, no obstante, se retirará la chapa existente y los lucernarios –dado que provocan condensación y, con ello, humedades– y se reemplazarán por paneles tipo sándwich. La iluminación, en este caso, será de tecnología LED “de altas prestacións”, mientras que, para mejorar la ventilación, se instalará un sistema de impulsión y expulsión para favorecer la renovación del aire. Finalmente, también se cambiarán todos los canalones y bajantes del inmueble, además de construirse una rampa accesible que conecte con la pista.

En cuanto a la mencionada tramitación, el alcalde informó de la aprobación del plan de seguridad y salud y de gestión de residuos de los trabajos de mejora de los campos de fútbol 7 del complejo deportivo de A Gándara, de modo que las obras podrán comenzar a lo largo de esta semana.

Casa de Acollida

Pasando del plano deportivo al social, pero aún en el ámbito de las intervenciones, el alcalde, informó de que la XGL había dado luz verde al proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Casa de Acollida municipal. “Será unha intervención integral destinada a mellorar a eficiencia enerxética do edificio”, señaló, detallando que se sustituirá la estructura principal de madera de la cubierta por otra de vigas de acero laminado. En las fachadas, además de eliminar humedades, se renovarán las carpinterías exteriores, sustituyéndolas por otras con rotura de puente térmico y ventanas con microaireadores para mejorar la ventilación.

Asimismo, la propuesta también contempla la eliminación de tabiquería para una redistribución del interior, así como la construcción en el exterior de una estructura ligera para crear una zona con cubierta de uso común. El proyecto cuenta con un presupuesto de 184.785 euros y se ejecutará en cuatro meses.