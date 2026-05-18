La Semana de la Seguridad Vial comenzó en Ferrol con la primera sesión del circuito de movilidad infantil

Circuito de la semana de la seguridad viaria, en la calle Colombia Daniel Alexandre

La Semana de la Seguridad Vial comenzó este lunes con actividades dirigidas a niños y niñas, que pudieron disfrutar del circuito del parque de movilidad de la Policía Local, instalado para la ocasión en la calle Colombia y donde, sobre cuatro ruedas recibieron sus primeras nociones de seguridad viaria.

Pero será este martes cuando se celebre una de las actividades más significativa de esta programación y que llega cada año al auditorio municipal para dar cuenta de la realidad de los accidentes de tráfico.

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Se trata del Road Show, que que contará con la participación de un policía local, un bombero, una doctora del servicio de Urgencias, un afectado por un accidente de tráfico, la madre de una víctima y una persona que ocasionó un accidente.

El parque móvil se desplazará a varios barrios a lo largo de la semana y los actos tendrán el colofón en la V Carrera solidaria ‘Corremos por eles’ para la que todavía se puede inscribir en Carreiras Galegas.