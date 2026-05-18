Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Semana de la Seguridad Vial comenzó en Ferrol con la primera sesión del circuito de movilidad infantil

El domingo se celebrará la carrera solidaria 'Corremos por eles'

Redacción
18/05/2026 22:00
Rúa Colombia circuito de la semana de la seguridad viaria
Circuito de la semana de la seguridad viaria, en la calle Colombia
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La Semana de la Seguridad Vial comenzó este lunes con actividades dirigidas a niños y niñas, que pudieron disfrutar del circuito del parque de movilidad de la Policía Local, instalado para la ocasión en la calle Colombia y donde, sobre cuatro ruedas recibieron sus primeras nociones de seguridad viaria. 

Pero será este martes cuando se celebre una de las actividades más significativa de esta programación y que llega cada año al auditorio municipal para dar cuenta de la realidad de los accidentes de tráfico.

Semana de la seguridad (1) (Daniel Alexandre)

La Semana de la seguridad vial contará en Ferrol con concursos, circuitos y premios al buen conductor

Más información

 Se trata del Road Show, que que contará con la participación de un policía local, un bombero, una doctora del servicio de Urgencias, un afectado por un accidente de tráfico, la madre de una víctima y una persona que ocasionó un accidente. 

El parque móvil se desplazará a varios barrios a lo largo de la semana y los actos tendrán el colofón en la V Carrera solidaria ‘Corremos por eles’ para la que todavía se puede inscribir en Carreiras Galegas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620