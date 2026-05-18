La Real Filharmonía de Galicia estará el viernes en el Auditorio con sus ‘Universos Paralelos’

Esteban Batallán es el trompetista principal de la Sinfónica de Chicago Cedida

La Sociedad Filarmónica Ferrolana organiza este próximo viernes 22 de mayo su penúltimo concierto de la temporada, que correrá a cargo esta vez de la Real Filharmonía de Galicia, quien desplegará un espectáculo que lleva por título ‘Universos Paralelos’.

Se trata de una selección de música sinfónica de los últimos dos siglos con “un repertorio muy poderoso”, explican, en el que cobra protagonismo de forma especial la trompeta, que esta vez tocará el gallego Esteban Batallán (Barro, Pontevedra, 1983), quien ejerce de trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Chicago desde 2019, habiendo pasado antes por la Filarmónica de Hong Kong y la de la Ciudad de Granada.

A la batuta estará, como invitada, la griega Zoe Zeniodi, una de las cinco directoras internacionales que aparecen en el documental ‘La maestra’, una pieza de 2002 que habla sobre los desafíos de abrirse camino en un mundo tan masculinizado como el suyo.

El concierto, que arranca a las 20.30 horas, comenzará con el estreno de ‘Sismos’, de Núñez Hierro, un encargo de la Real Filharmonía dentro del proyecto ‘Cometas’ con el que están celebrando su 30 aniversario, y continuará con obras de Byström, Hummel y Honegger.

Las entradas están a cinco euros para personas asociadas, que disponen también de bus gratuito, y 17,60 euros para las restantes. Se pueden adquirir online a través de esta página web.