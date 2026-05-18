Ferrol se unirá a la Rede de concellos contra o acoso escolar de la Xunta y la Fegamp

El Concello trabajará con los actores implicados en la prevención y respuesta del acoso Cedida

El ayuntamiento de Ferrol se unirá, en un futuro próximo, a la Rede de concellos contra o acoso escolar de la Consellería de Educación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). “Este convenio representa o compromiso firme das institucións para construir espazos educativos seguros, respectuosos e libres de violencia”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey, tras el anuncio de la medida, aprobada en Xunta de Goberno Local (XGL).

A través de este acuerdo, explicó, los diferentes organismos buscan trabajar en conjunto “para protexer o benestar emocional” de los alumnos, además de “fomentar a convivencia pacífica e mellorar o seu rendemento académico”. En este sentido, cabe señalar que, pese a que se trata de una acción enfocada al ámbito escolar, también hace hincapié en los casos de acoso por las redes.

Entre otros objetivos, el regidor señaló que esta red busca “fortalecer a coordinación” entre los diferentes agentes implicados; prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia en las aulas o por internet; realizar un seguimiento de estas cuestiones y ofrecer apoyo a los centros educativos. De igual modo, se trabajará en la formación de los profesionales y en la implementación de programas de concienciación.