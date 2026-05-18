Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol se unirá a la Rede de concellos contra o acoso escolar de la Xunta y la Fegamp

El convenio busca crear una respuesta ágil, pero también realizar labores de formación y de concienciación

Redacción
18/05/2026 19:25
Edificio del IES Concepción Arenal de Ferrol
El Concello trabajará con los actores implicados en la prevención y respuesta del acoso
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El ayuntamiento de Ferrol se unirá, en un futuro próximo, a la Rede de concellos contra o acoso escolar de la Consellería de Educación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). “Este convenio representa o compromiso firme das institucións para construir espazos educativos seguros, respectuosos e libres de violencia”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey, tras el anuncio de la medida, aprobada en Xunta de Goberno Local (XGL).

A través de este acuerdo, explicó, los diferentes organismos buscan trabajar en conjunto “para protexer o benestar emocional” de los alumnos, además de “fomentar a convivencia pacífica e mellorar o seu rendemento académico”. En este sentido, cabe señalar que, pese a que se trata de una acción enfocada al ámbito escolar, también hace hincapié en los casos de acoso por las redes.

Entre otros objetivos, el regidor señaló que esta red busca “fortalecer a coordinación” entre los diferentes agentes implicados; prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia en las aulas o por internet; realizar un seguimiento de estas cuestiones y ofrecer apoyo a los centros educativos. De igual modo, se trabajará en la formación de los profesionales y en la implementación de programas de concienciación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620