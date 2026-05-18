Ferrol busca recuperar su tradición lírica con una ópera y dos zarzuelas

‘La traviata’ fue una de las últimas óperas en recalar en Ferrol, en octubre de 2025 Emilio Cortizas

Ferrol quiere recuperar la tradición lírica que situó a la ciudad como una de las localidades más entusiastas por la ópera y la zarzuela de toda Galicia. Así lo manifestaba este lunes el alcalde, José Manuel Rey Varela, quien anunció después de la habitual Xunta de Goberno Local que la urbe contaría en su programación cultural con tres nuevos espectáculos que se subirán a las tablas del teatro Jofre.

En concreto, las piezas que podrá disfrutar el público ferrolano son ‘La flauta mágica’, de Wolfgang Amadeus Mozart; ‘Doña Francisquita’, de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde; y ‘La Gran Vía’, de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Por el momento, el Concello solo ha avanzado una de las fechas, la de la emblemática ópera, que se pondrá en escena el 19 de octubre. Mientras, los otros dos espectáculos llegarán en el segundo semestre del año.

“Herdanza cultural”

Desde el Consistorio recuerdan que la inauguración del Jofre, en el año 1892, marcó el inicio de la “auténtica Idade de Ouro da lírica na cidade”, puesto que la “extraordinaria acústica do teatro converteuno nun escenario de referencia, capaz de atraer as grandes compañías e intérpretes do momento, que chegaban tanto de Madrid como desde os principais centros culturais europeos”.

Reseñan además que “o consumo da ópera e a zarzuela en Ferrol constituíu unha tradición fondamente arraigada”, puesto que no se entendía únicamente como una manifestación cultural, sino que se trataba “dun acontecimiento social”.

Con el objetivo de preservar y fortalecer esta “herdanza cultural”, precisa el Concello, se amplía la programación con estos tres espectáculos, que esperan sufragar en gran parte con una subvención que han solicitado a la Diputación de A Coruña, que se haría cargo del 80% de su coste, unos 42.648 euros.

“Queremos ofrecer ao noso público os mellores espectáculos”, valoró Rey Varela, explicando que por ello “facemos este esforzo económico de investir en cultura, nunha programación ampla e variada para todos os gustos e nunha cidade cunha importante tradición lírica”.