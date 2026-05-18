FeC solicita al Concello que reconsidere la terminación de la Sociedad Mixta de Turismo

La formación criticó la gestión municipal de este sector económico durante los últimos años J. Meis

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) solicitó esta mañana al gobierno local que dé marcha atrás en su decisión de terminar la Sociedad Mixta de Turismo, asegurando que “liquidar” una empresa “de capital maioritario municipal” supone “a puntilla” a una política de gestión de visitantes y promoción que define de “nefasta”. A través de un comunicado, la formación lamentó la situación de la entidad, señalando que carece de “medios humanos” pese a su labor de impulsar “un sector clave para o desenvolvemento económico da cidade”.

En este sentido, la agrupación apuntó que el requerimiento realizado por el Ministerio de Hacienda busca que la Sociedad opere a través del “autofinanciamento” y que, por ello, la solución a su problemática pasa por su “transformación”, no por la disolución. “Instamos a unha rectificación”, afirmó FeC, que apela a una “reconfiguración” de la empresa semipública “en termos de sustentabilidade e eficiencia”.

Respuesta municipal

Aprovechando su comparecencia ante los medios para presentar los acuerdos de la Xunta de Goberno Local (XGL), el alcalde, José Manuel Rey, incidió precisamente en los “requerimentos serios” de Hacienda a la Sociedad Mixta de Turismo “por déficit de funcionamento”. Asimismo, el regidor apuntó a que, desde hacía años había “unha percepción” de que su operatividad “era mellorable”, por lo que, cuando accedieron al gobierno, una de sus primeras medidas fue la cesión de su gerente.

En cualquier caso, Rey Varela defendió que, tras esta medida, se ha pasado a una gestión completamente pública –subrayando que la nueva RPT contempla tres plazas de funcionario para realizar esta misma labor, junto con un jefe de sección–, de modo que ahora el Concello “presta ese servizo dunha maneira directa e con maior eficacia”.

Quitamiedos

Por otro lado, en el plano de la seguridad vial, la formación solicitó al Concello la elaboración, por parte de la Policía Local, de un informe sobre los quitamiedos instalados en el entorno de A Cabana y la carretera de A Graña a raíz del proyecto de conexión ferroviaria del puerto exterior.

La agrupación apunta que la colocación de estas estructuras deben estudiarse de acuerdo con el uso de la vía, siendo la mencionada transitada en muchas ocasiones por motoristas y ciclistas. A este respecto, FeC recordó que estas separaciones son especialmente peligrosas para ambos colectivos, de modo que reclama que se planteen medidas alternativas.