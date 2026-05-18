Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El patrullero de altura 'Arnomendi' finaliza otra campaña de vigilancia pesquera en la costa cantábrica

Redacción
18/05/2026 18:01
e24488e5-d7ea-414e-95e9-7b481d52a6a8
Imagen captada desde el 'Arnomendi' durante el despliegue
Armada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El patrullero de altura ‘Arnomendi’ ha puesto fin a una nueva etapa de vigilancia de pesca en aguas del caladero nacional.

Esta unidad con base en el Arsenal de Ferrol ha completado así las tareas de control e inspección de las capturas que establece el plan parcial de la Secretaría General de Pesca para el presente ejercicio.

El buque salió de la Estación Naval de A Graña el 4 de mayo con destino a las áreas de pesca de la cornisa cantábrica y costa gallega. En este tiempo efectuó misiones de verificación de la presencia de buques autorizados, tanto nacionales como de otros estados, revisión de artes, inspección de capturas y vigilancia del período de veda y sobre actividades de la flota pesquera, contribuyendo así a garantizar la aplicación de las medidas de conservación imperantes.

49654bd2-d960-4420-bb83-3e0dbc3f375a
Los controles son habituales durante estas campañas en el caladero nacional
cedida

Como suele ser costumbre, para las labores de control embarcó también a una inspectora de la Secretaría General de Pesca.

El buque compatibilizó esas funciones con el desarrollo de ejercicios para mantener el adiestramiento de la dotación, en áreas como la seguridad interior, las comunicaciones, maniobra y navegación así como colaboraciones con otros organismos como los helicópteros Helimer y Pesca 2.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620