El patrullero de altura 'Arnomendi' finaliza otra campaña de vigilancia pesquera en la costa cantábrica

Imagen captada desde el 'Arnomendi' durante el despliegue Armada

El patrullero de altura ‘Arnomendi’ ha puesto fin a una nueva etapa de vigilancia de pesca en aguas del caladero nacional.

Esta unidad con base en el Arsenal de Ferrol ha completado así las tareas de control e inspección de las capturas que establece el plan parcial de la Secretaría General de Pesca para el presente ejercicio.

El buque salió de la Estación Naval de A Graña el 4 de mayo con destino a las áreas de pesca de la cornisa cantábrica y costa gallega. En este tiempo efectuó misiones de verificación de la presencia de buques autorizados, tanto nacionales como de otros estados, revisión de artes, inspección de capturas y vigilancia del período de veda y sobre actividades de la flota pesquera, contribuyendo así a garantizar la aplicación de las medidas de conservación imperantes.

Los controles son habituales durante estas campañas en el caladero nacional cedida

Como suele ser costumbre, para las labores de control embarcó también a una inspectora de la Secretaría General de Pesca.

El buque compatibilizó esas funciones con el desarrollo de ejercicios para mantener el adiestramiento de la dotación, en áreas como la seguridad interior, las comunicaciones, maniobra y navegación así como colaboraciones con otros organismos como los helicópteros Helimer y Pesca 2.