El Concello incrementa hasta los 150.000 euros su dotación para subvenciones vecinales

El alcalde, José Manuel Rey, tras la Xunta de Goberno Local J.G.

La Xunta de Goberno Local, en su sesión de este lunes, aprobó las bases para la convocatoria de 2026 de sus subvenciones para entidades vecinales del término municipal. Tal y como detalló el alcalde, José Manuel Rey, en una rueda de prensa posterior al encuentro consistorial, durante la presente anualidad se han incrementado los fondos disponibles en 5.000 euros, alcanzando así los 150.000.

“Cremos que é importante para prestar un mellor servizo a todos os ferroláns; para estar máis apegados a cada barrio e cada parroquia, a colaboración coas entidades veciñais é importantísimo”, aseguró el regidor, que además puso en valor “o rico texido asociativo” ferrolano, recordando que hay 17 AVV en el ámbito rural y 14 en el urbano.

Al igual que en ediciones anteriores, estas nuevas ayudas se estructurarán en torno a dos líneas: la primera, destinada a la celebración de actividades y programas “de interese xeral”, con una cuantía de 110.000 euros; y la segunda, diseñada para sufragar gastos corrientes de cara a que estas asociaciones puedan funcionar con normalidad. La convocatoria en sí comenzará con la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contando los interesados con un plazo de 20 días para presentar sus solicitudes.